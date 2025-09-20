Habertürk
        Kaan Taşaner: Hayat olması gerektiği gibi gidiyor - Magazin haberleri

        Kaan Taşaner: Hayat olması gerektiği gibi gidiyor

        Kaan Taşaner ile sevgilisi Seray Dura, Bebek'te yürüyüş yaparken basın mensuplarıyla sohbet etti. Yaz tatilleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Taşaner; "Havamız değişsin diye biraz sıcak yerlere gittik, dolaştık ve geri döndük" dedi

        Giriş: 20.09.2025 - 20:46 Güncelleme: 20.09.2025 - 20:46
        "Hayat olması gerektiği gibi gidiyor"
        Habertürk'ten Eren Gürel'in hbaerine göre; Kaan Taşaner ile sevgilisi Seray Dura, Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.

        Basın mensuplarıyla sohbet eden Kaan Taşaner; "Burası bizim mahalle. Buralarda yürüyüş yapıyoruz. Hayat olması gerektiği gibi gidiyor" dedi.

        Kaan Taşaner, tatil programlarından; "Havamız değişsin diye biraz sıcak yerlere gittik. Biraz dolaştık ve oralardan döndük" şeklinde söz etti.

