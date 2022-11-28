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Haberler Televizyon Kaan Yıldırım, 'Sipahi'deki rolü için özel eğitim aldı
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Kaan Yıldırım rolü için özel eğitim aldı

Show TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı, yılın iddialı yapımı 'Sipahi' çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Kaan Yıldırım, 'Sipahi'deki rolü için özel eğitim aldı
Kaan Yıldırım rolü için özel eğitim aldı
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HABERTURK.COM

SHOW TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı, yılın iddialı yapımı 'Sipahi' çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ajanı Korkut Ali Türkoğlu’na hayat veren ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, ön hazırlık sürecinde oldukça yoğun bir tempo yaşadı.

MİT’in yetiştirdiği zeki, başarılı, çalışkan ve gözü kara bir istihbarat çalışanı olan 'Korkut Ali Türkoğlu' için Yıldırım, iki ay süresince adeta kamp hayatı yaşadı. Aksiyon sahneleriyle çok konuşulacak dizide oyuncu, bu sahnelere Kazakistan’dan özel olarak gelen ekiple birlikte çalıştı. Yakın dövüş eğitimi alan Kaan Yıldırım silah ve atış dersleri de aldı. Yurtdışından gelen ekibin yanı sıra ekstra özel eğitmenlerle de pratik yapan Kaan Yıldırım’ın dizide özellikle aksiyon sahnelerinde gösterdiği performansı dikkatleri çekecek.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır.

Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi'nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', çok yakında Show TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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