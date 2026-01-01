Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den oğulları ile kar altında aile pozu
Kaan Yıldırım, 2026'ın ilk gününde başlayan kar yağışında eşi Pınar Deniz ve oğulları Fikret Hakan ile birlikte evlerinin bahçesinde çektirdikleri fotoğrafları yayımladı
Giriş: 01.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 01.01.2026 - 15:00
17 Eylül 2024'te Roma'da evlenen oyuncu Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, Fikret Hakan adını verdikleri oğullarını 2025'in nisan ayında kucaklarına almıştı.
Anne ve baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu çift, oğullarıyla birlikte 2026'ın ilk gününde başlayan kar yağışında evlerinin bahçesine çıktı.
Kaan Yıldırım, ailece karın altında çektirdikleri fotoğrafları da "01.01.2026" notuyla paylaştı.
