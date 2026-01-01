Habertürk
        Haberler Magazin Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den oğulları Fikret Hakan ile kar altında aile pozu

        Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'den oğulları ile kar altında aile pozu

        Kaan Yıldırım, 2026'ın ilk gününde başlayan kar yağışında eşi Pınar Deniz ve oğulları Fikret Hakan ile birlikte evlerinin bahçesinde çektirdikleri fotoğrafları yayımladı

        Giriş: 01.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 01.01.2026 - 15:00
        Kar altında aile pozu
        17 Eylül 2024'te Roma'da evlenen oyuncu Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, Fikret Hakan adını verdikleri oğullarını 2025'in nisan ayında kucaklarına almıştı.

        Anne ve baba olmanın sevincini yaşayan oyuncu çift, oğullarıyla birlikte 2026'ın ilk gününde başlayan kar yağışında evlerinin bahçesine çıktı.

        Kaan Yıldırım, ailece karın altında çektirdikleri fotoğrafları da "01.01.2026" notuyla paylaştı.

        #Kaan Yıldırım
        #Pınar Deniz
        #Fikret Hakan Yıldırım
