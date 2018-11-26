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Şelalelerin görsel şölen sunduğunu dile getiren Atabek, "Fotoğraf meraklılarını buraya bekliyoruz. Fotoğraf sanatçısı olarak sonbaharı bekleriz ancak böyle bir mekanı fotoğraflamak daha bir zevk veriyor. Eylül, ekim, kasım aylarında yaprakların sararmasını şelale ile renklendirmek, daha da mükemmel oluyor." ifadesini kullandı.