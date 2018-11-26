Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Kabaceviz köyü yakınlarında bulunan ve köyle aynı isme sahip şelalenin çevresindeki ağaçlar, sonbaharda sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünerek seyrine doyumsuz manzaralar sergiliyor. Doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi pek çok imkan sunan Kabaceviz Şelaleleri, ziyaretçilerine "saklı cennet" hissi uyandırıyor
1
1|19
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelaleleri, sonbaharda sararan yaprakların arasında farklı bir güzellik sunuyor.
2
2|19
AA'nın haberine göre Kabaceviz köyü yakınlarında, köyle aynı adı taşıyan, üç ayrı kademeden oluşan şelale, ilçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunuyor.
3
3|19
Her kademesinde farklı büyüklükte şelale yer alan ve yolunun bir kısmı stabilize olan Kabaceviz Şelaleleri'nin özellikle ikinci etabını görebilmek için zorlu bir yolculuğu göze almak gerekiyor. Şelalenin ziyaretçileri, çektikleri zahmetin sonucunda ise görsel bir şölenle karşılaşıyor.
4
4|19
Türkiye'nin en büyük şelaleleri arasında bulunan Kabaceviz Şelaleleri'nin ikinci kademesindeki şelalede yaklaşık 60 metreden dökülen sular, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
5
5|19
Şelalelerin çevresindeki orman ve bitki örtüsü ise sonbaharda sarı ve kırmızının farklı tonlarına bürünerek ziyaretçilerinde "saklı cennet" hissi uyandırıyor.
6
6|19
Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi pek çok imkan da sunan Kabaceviz Şelaleleri'ne doğaseverler oldukça ilgi gösteriyor.
7
7|19
"BÖYLE BİR MEKANI FOTOĞRAFLAMAK DAHA BİR ZEVK VERİYOR"
Uzun yıllar öğretmenlik yapıp emekli olduktan sonra doğa fotoğrafçılığına merak duyan Behçet Atabek de "doğa harikası" şelaleleri fotoğraflamak için bölgeyi ziyaret etti. Atabek, Kabaceviz ve benzer şelalelerde sonbahar döneminde çekim yaptığını anlattı.
Şelalelerin görsel şölen sunduğunu dile getiren Atabek, "Fotoğraf meraklılarını buraya bekliyoruz. Fotoğraf sanatçısı olarak sonbaharı bekleriz ancak böyle bir mekanı fotoğraflamak daha bir zevk veriyor. Eylül, ekim, kasım aylarında yaprakların sararmasını şelale ile renklendirmek, daha da mükemmel oluyor." ifadesini kullandı.
9
9|19
Mobilyacılık yapan, hobi olarak doğa fotoğrafları çeken Osman Bayrak ise herkese Kabaceviz Şelaleleri'ni görmeyi tavsiye etti.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.