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        Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikliği var mı?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a gerçekleştirdiği resmî ziyaretlerin ardından dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Peki Kabine değişikliği olacak mı, Kabine değişikliği var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:28
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        Kabine değişikliği ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kongrelerine ilişkin, "Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir" dedi.

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        KABİNE DEĞİŞECEK Mİ?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine’de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” açıklaması Kabine değişikliği beklentisini oluşturdu.

        Ancak Erdoğan’ın açıklamasının iki ayağı var.

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