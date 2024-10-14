Kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikliği var mı?

KABİNE DEĞİŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi, aynı şekilde Kabine’de de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” açıklaması Kabine değişikliği beklentisini oluşturdu.

Ancak Erdoğan’ın açıklamasının iki ayağı var.