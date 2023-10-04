Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gençlere gelen 10 GB ücretsiz internet müjdesi sonrası gözler detaylara çevrildi. En çok merak edilenler arasında ise "10 GB internet başvuru şartları neler? 10 GB ücretsiz internet başvuruları ne zaman?" sorularının cevabı yer alıyor. İşte merak edilen sorularla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında yer alan detaylar...

3 Şurada Paylaş!









Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 lira teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz.