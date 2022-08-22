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Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 14.00'te başlayacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Masadaki gündem maddelerinden biri Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Ukrayna'da Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü. Görüşmede ele alınan konular Kabine gündemine de gelecek.

Diğer yandan İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

EKONOMİ MASADA

Kabine toplantısında fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları da görüşülecek.

TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.