Kabine toplanıyor: Suriye'de yeni dönem, ekonomi ve terörle mücadele masada
Kabine Toplantısı salı günü Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Gazze'deki ateşkes süreci, Suriye'deki yeni dönem ve ekonomide atılacak adımlar masaya yatırılacak
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına dair son durum masaya yatırılacak. Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak ve atılabilecek adımlar gözden geçirilecek.
SURİYE’DE YENİ DÖNEM
Toplantının önemli dış politika başlıklarından birisi de Suriye'deki yeni dönem. Şam'dan Ankara'ya yapılan ilk ziyaretin yankıları sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara'da temaslarda bulundu. İki ülke yetkilileri; güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel işbirliği konularında önemli görüşmeler yaptı. Kabine'de ayrıntıları ele alınacak.
TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI
Terörsüz Türkiye projesi ile ilgili süreç devam ederken terörle mücadele de aralıksız şekilde sürüyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları toplantıda masaya yatırılacak. Ekonomideki gelişmeler de toplantının gündeminde olacak.