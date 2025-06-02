Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yürütüyor. İki ülkenin heyetleri 16 Mayıs’ta Dolmabahçe’de buluştu. Kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önce Rusya ardından Ukrayna’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, liderlerin İstanbul'da bir araya gelmesi için çağrıda bulundu. Kabine'de, bir kez daha İstanbul'da kurulacak barış masası ve atılacak adımlar ele alınacak.