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        Haberler Bilgi Gündem KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ 2 HAZİRAN 2025: Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte masadaki konular

        Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2 Haziran 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı gündem maddeleri 2 Haziran 2025 Pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşındaki ateşkes çabaları, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ele alınacak. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 2 Haziran 2025 Kabine Toplantısı saati ve gündem konuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 08:35 Güncelleme: 02.06.2025 - 08:35
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        Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes süreci, Terörsüz Türkiye gibi gündem başlıkları masada olacak. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 2 Haziran 2025 Kabine Toplantısı gündem maddeleri…

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Haziran 2025 Pazartesi bugün yapılacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek toplantının saat 15.00’te başlaması bekleniyor.

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        KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ VE KONULARI NELER?

        Kabine gündeminde Rusya-Ukrayna savaşındaki ateşkes çabaları, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama olacak.

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        Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yürütüyor. İki ülkenin heyetleri 16 Mayıs’ta Dolmabahçe’de buluştu. Kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önce Rusya ardından Ukrayna’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Erdoğan, liderlerin İstanbul'da bir araya gelmesi için çağrıda bulundu. Kabine'de, bir kez daha İstanbul'da kurulacak barış masası ve atılacak adımlar ele alınacak.

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        TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

        Kabine'nin bir diğer önemli gündemi, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma takvimi yakından takip ediliyor. Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen nokta, MİT raporları verileri Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

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        CHP'Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

        CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kabine üyeleriyle paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği, yerel yönetimlere ilişkin düzenlemenin ayrıntıları da Kabine'de ele alınacak.

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