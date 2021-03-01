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Kabine Toplantısı kararları neler? - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 Mart Bakanlar Kurulu normalleşme kararları

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı gün itibariyle gerçekleştirildi. 81 ildeki milyonlarca vatandaşımızın tabii olduğu koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni kararlar alındı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 1 Mart Bakanlar Kurulu normalleşme kararları...

Kabine Toplantısı kararları neler? - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 1 Mart Bakanlar Kurulu normalleşme kararl

Bakanlar Kurulu kararları açıklandı. Normalleşme ile ilgili milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. İşte ayrıntılar...

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100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illerimizi sınıflandırdık. 81 vilayetimizi renklere ayırdık. Her hafta risk durumuna göre değerlendirilecek. Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıha kurumuzu yeni düzenlemeler girecektir.

İlleri mavi-sarı-turuncu-kırmızı diye sınıflandırdık. Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek.

Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Akşam 21 sabah 05 arasında sokağa çıkma kısıtlaması sürecek. Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumları ilkokullarda 8. 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli ülkelerde eğitim, öğretime başlanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece liselerde yüzyüze sınavlarda yapılacak.

Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir.

Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek. İhtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapılabilecektir. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubu vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde arttırılacaktır."

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