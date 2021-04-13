Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kabine Toplantısı kararları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 13 Nisan Bakanlar Kurulu kararları

Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bugün kabine toplantısına çevrilmişti. Merakla beklenen Bakanlar Kurulu kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni kısıtlamalar ile ilgili milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği yeni kararları bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Kabine Toplantısı kararları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 13 Nisan Bakanlar Kurulu kararları

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı gün itibariyle gerçekleştirildi. 81 ildeki milyonlarca vatandaşımızın tabii olduğu koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni kararlar alındı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 13 Nisan Bakanlar Kurulu kararları...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Bugünkü toplantımızda süreci tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirdik. Bu çerçevede Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz.

Amacımız iki haftalık süreçte vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. İki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir.

Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmekte etkisi gözlem ve rakamlarla tespit edilmiştir. Geçmişte de tecrübe ettiiğmiz kısmi kapanma çerçevesinde, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması akşam 19 ve sabah 5 olarak güncellenmiştir. Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlara izin verilmeyecektir.

65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehiriçi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü çalışma, hamileler ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Şartları uygun olan özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek. Eğitimde sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar, okul öncesi eğitim dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

Yeme içme hizmetini veren kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri yerler faaliyetlerine bayranm sonrasına kadar ara verecek. Lokantalar Ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel al sistemiyle çalışacak. DRüğün, nikah, nişan, kına, genel kurul ile toplantılar ile kapalı alanda yapılan etkinliklerin tamamı baylram sonrasına kadar ertelenmiştir.

Oteller sadece kendi müşterilerine sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak. Evlerde toplu iftar gerçekleştirilemeyecek. Konaklama tesislerinde toplu iftar gerçekleştirilemeyecektir. Uygulama yarın akşam saatiyle başlayacaktır. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığınca bu akşam yayınlanacak genelgede belirtilecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla..."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
GÜNDEMEmekli amiraller adli kontrol şartıyla serbest
Son dakika haberi Okullar kapandı mı? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek?
GÜNDEMOkullar kapandı mı?
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi nereden alınır? SMS Mesaj E-Devlet ile seyahat izin ba
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
Spor salonları kapandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Spor salonları kapatıldı mı?
GÜNDEMSpor salonları kapatıldı mı?
Son dakika haberi Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
18 yaş altı toplu taşıma yasaklandı mı? 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklad
GÜNDEM20 yaş altı sokağa çıkma saatleri değişti!
Kafeler, kahveler ve restoranlar kapandı mı? Restoran, kahveler ve kafeler ne zaman açılacak? Açıklandı
GÜNDEMKafeler, kahveler ve restoranlar kapandı mı?
Son dakika: Okullar kapandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
GÜNDEMYeniden uzaktan eğitim kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısmi kapanma açıklaması! Tam kapanma olacak mı?
GÜNDEMRamazanda kısmi kapanma!
Yasaklar ne zaman saat kaçta başlıyor? Kısıtlamalar ne zaman başlıyor? Bu hafta yasak başlıyor mu?
GÜNDEMYasaklar ne zaman saat kaçta başlıyor?