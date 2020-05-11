Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Her Kabine Toplantısı ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar açıklanıyor.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı 11 Mayıs 2020 Pazartesi yani bugün gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilecek ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ilişkin kararlar verilecek. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında halka duyuracak. Toplantı ise saat 15.00'da başlıyor.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, normalleşme süreci ile ilgili yeni adımları karara bağlayacak.

İlk normalleşme adımlarının atıldığı, AVM ve berberlerin açıldığı gün yapılacak Kabine toplantısında anlık olarak bu kararın yansımaları değerlendirilecek.

65 yaş üstü vatandaşlar için dün uygulanan dört saatlik sokağa çıkma izninde ortaya çıkan durum ile bu iznin devam edip etmeyeceği de toplantıda ele alınacak.

Seyahat yasağının kaldırıldığı yedi büyükşehirde duruma ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak. Kısıtlamanın sürdüğü 24 ildeki duruma dair değerlendirmelerin ardından bazı illerin de seyahat yasağı kapsamından çıkarılabileceği kaydediliyor.

4 GÜN KISITLAMA

Toplantıda salı gününe gelen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 16, 17, 18, 19 Mayıs’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin karar da verilecek. Bu karara kesin gözüyle bakılırken sonraki hafta bayrama denk gelen dört günlük sokağa çıkma kısıtlama kararının ise önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Toplantıda özellikle bayram sonrası hareketlenmeye başlaması, YKS ve LGS sonrasında ise yoğunlaşması beklenen tatil bölgelerinde alınacak tedbirler de Kabine’ye sunulacak.

Turizm Bakanlığı’nın çalışmaları kapsamında turizm sezonunun en az zararla atlatılması için alınacak tüm tedbirler de toplantıda görüşülecek.

Seyahat yasağı nedeniyle çay hasadında yaşanan sorunlar da kabine toplantısının önemli bir diğer gündemi olacak. Büyükşehirlerde yaşayıp Karadeniz’e hasada gidemeyen üreticiler için çeşitli formüller değerlendirilecek.

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bayram namazını sosyal mesafe şartlarına uyulması kaydıyla kılınmasını istediği de ifade edilirken buna izin verilmesinin “şu aşamada” gündemde olmadığına vurgu yapılıyor.

“AVM’ler açıldı, camiler kapalı” eleştirisine, Erdoğan’ın Bilim Kurulu’nu işaret eden ve önerilere göre adım atıldığına vurgu yapan bir açıklama yapabileceği kaydediliyor.