Milyonlarca vatandaş normalleşmeye ne zaman başlayacağız merak ediyor. Son günlerde olumlu bir hava yaratan gelişmeler ise vaka sayılarının 5-6 bin civarında seyretmesi ve aşılamaların yurdun dört bir yanında hızlanması... Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme için daha önce bir tarih açıklamıştı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü saatler 16.00'ı gösterdiğinde başlayacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan yeni kararları açıklaması bekleniyor.

YASAKLAR KALKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce, vaka sayısındaki azalışa göre 21 Haziran'da normalleşmeye geçeceğimizi açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Koca da sonbaharda maske zorunluluğunun kalkacağına işaret etmişti.