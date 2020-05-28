Kaçak ağlar onların da sonu oluyor!

Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu yeni alınacak koronavirüs tedbirleri ve normalleşme adımlarını merak eden 82 milyonun gündeminde. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor ve süreç ile ilgili son değerlendirmeler yapılar yeni kararlar alınıyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bu hafta 28 Mayıs Perşembe günü yani bugün video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı için tam bir saat verilmezken, toplantının ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millette Sesleniş' programında alınan kararları açıklaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

SEYAHAT YASAĞI

15 günlük periyotlar halinde uzatılan şehirlerarası seyahat yasağı 3 Haziran'da sona eriyor. Diğer yandan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belirli günlerde sokağa çıkma imkanı da görüşülecek. Toplantıda bu uygulamaların bir süre daha devam ettirilmesi görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde 20 yaş altı vatandaşlara seslenerek, "Bir süre daha sabırlı olalım" mesajını vermişti. Diğer yandan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen seyahat izninin, 20 yaş altı vatandaşlara da verilebileceği ifade edildi.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da toplantıda görüşülecek konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri yönünde alınması beklenen kararda, sokağa çıkma kısıtlamalarının bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor.

EKONOMİK PAKETLER

Toplantıda ele alınması beklenen bir diğer konuda restoran ve kafelerin açılması olacak. Koronavirüsün kontrol altına alınması sonrası, sosyal mesafeye dikkat edilmesi şartıyla restoran ve kafelerin tekrar açılması da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.