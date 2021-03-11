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Kabine Toplantısı ne zaman? Risk haritasına göre yasaklar geri gelecek mi?

Kabine Toplantısı yani Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? 2 haftalık risk haritasına göre yasaklar geri getirilecek mi? Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü toplanan Bakanlar Kurulu sonrası bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte merak edilip araştırılan sorunun detayları...

Kabine Toplantısı ne zaman? Risk haritasına göre yasaklar geri gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman? 1 Mart Pazartesi günü toplanan Kabine Toplantısı sonrasında risk haritasına göre çok yüksek riskli iller dışında ilin risk kategorisine göre yasaklar kademeli olarak kaldırıldı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman ? Merak edip araştıranlar için "Bakanlar Kurulu ne zaman?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine son olarak 1 Mart Pazartesi günü toplanmıştı. Son toplantının ardından Bakanlar Kurulu'nun ne zaman toplanacağı henüz belli olmadı. Ancak resmileşmemekle birlikte Kabine Toplantısı'nın 15 Mart Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Beklentinin nedeni ise risk haritasındaki iki haftalık değişim doğrultusunda bazı illerde yasaklar geri getirilmesi ve riskin düşmesi halinde bazı illerde de yasakların kaldırılması kararı verilecek. İki haftalık süre 15 Mart Pazartesi günü dolacağı için Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

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