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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine ne zaman toplanacak? Tarih belli oldu!

Milyonlarca vatandaşın gündeminde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var. Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerin kabine toplantılarının ardından açıklanmasını kabine toplantısı tarihine ilgiyi arttırdı. Bakanlar kurulu vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen kabine toplantısı tarihini duyurdu. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine ne zaman toplanacak? Tarih belli oldu!

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine ne zaman toplanacak? Tarih belli oldu!

İçişleri Bakanlığı Normalleşme genelgesinde faaliyetleri durdurulan işletmeler ve oralarda çalışan vatandaşlar merakla yeni kabine toplantısı tarihinin açıklanmasını bekliyordu. Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu günlerdir gündemden düşmüyor. Koronavirüs yasaklarının kaldırılmasıyla ilgili kararlar için gözler Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Kabine Toplantısı tarihinin erkene çekildiği daha önce açıklanmıştı. Kabine ne zaman toplanacak? İşte Kabine toplantısı hakkında merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

GÜNDEMDE NATO ZİRVESİ VAR

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.
Erdoğan'ın zirveye katılacak diğer liderlerle ikili görüşmeleri de öngörülüyor.

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