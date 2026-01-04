Habertürk
        Kabine yarın toplanıyor: Venezuela'daki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci gündemde | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanıyor: Venezuela'daki gelişmeler, terörsüz Türkiye süreci gündemde

        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem terörsüz Türkiye süreci ve Venezuela'daki gelişmeler olacak. Ekonomi başlığında da yeni yılın yol haritası ele alınacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.01.2026 - 14:05 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:07
        Kabine yarın Beştepe'de toplanıyor
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Venezuela'daki ABD müdahalesi gündemde olacak. ABD Başkanı Trump ile de kabineyle aynı gün telefon görüşmesi yapması beklenen Erdoğan, son durumu kurmaylarıyla birlikte ele alacak.

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNDE GELİNEN AŞAMA

        Kabinede terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama da değerlendirilecek. Sahadaki son gelişmelere istihbarat kurumlarından gelen bilgiler ışığında mercek tutulacak. Komisyon aşamasındaki ortak rapor çalışmalarına ilişkin de bilgilendirme yapılacak.

        YENİ YILIN EKONOMİ HEDEFLERİ

        Yeni yılın ekonomi hedefleri de masaya yatırılacak. Yıllık enflasyonun sabah saatlerinde netleşmesiyle birlikte memur ve emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı kadar artış uygulanacak. Hayat pahalılığı ile mücadele, en düşük emekli aylığına yapılacak zam oranı gibi başlıklar kabinede değerlendirilecek.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE İSRAİL'İN ADIMLARI

        Gazze'de ateşkesin 2. aşamasına geçiş süreci ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma da kabinede parantez açılacak. Dış politikada bir başka çarpıcı başlık İsrail'in Somaliland'ı ülke olarak tanıması olacak. Geçtiğimiz hafta Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'ı İstanbul'da ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. Afrika boynuzundaki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

