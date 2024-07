Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı

Bursa'da sosyal medyadan tanıştığı Firuz Naobi'nin (20) evine giden E.T. (16) isimli genç kız, kabusu yaşadı.

DHA'nın haberine göre uyumak için girdiği odada elleri ve ayakları tutularak, etkisiz hale getirilen ve gece boyunca Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarda bulunduğu E.T., mahallede tanınmaması için erkek kıyafeti giydirilip, 200 lira verilerek evine gönderildi.

Şikayet sonrası yakalanıp, tutuklanan 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa veren savcı, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezası istedi.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Bursa'da yaşayan E.T., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş olduğu Firuz Naobi ile 2023 Kasım ayında buluştu. E.T. birlikte gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi'nin, Naser Ahmed Azizi (37), Samet Ali Nazeri (21) ve Sufi Pivani (21) ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden genç kız, iddiaya göre uyumak için gittiği odada, Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı. E.T.'yi elleri ve ayaklarından tutarak etkisiz hale getiren şüpheliler, genç kıza, ağlayıp yalvarmasına rağmen gece boyunca defalarca cinsel istismarda bulundu. Şüphelilerin, "Yaşadıklarını anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız" diyerek tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip, 200 lira vererek evine gönderdikleri E.T., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.