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Kaçak göçmenleri, 'İstanbul' diye Batman'da indirdiler

DHA

Bangladeş ve Pakistan'dan geldikleri Van'dan İstanbul'a gitmeye çalışan 70 kaçak göçmen, insan tacirleri tarafından, "Burası İstanbul" denilerek, Batman'da bırakıldı. Kaçaklar, barınma tesisine yerleştirilirken, polis, insan tacirlerini arıyor.

kaçak göçmen

Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mahsur kalan kaçak göçmenleri gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine terminale gelen polis ekipleri, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 70 kaçak göçmeni, İl Göç İdaresi’ne ait barınma tesisine yerleştirdi.

Kaçaklar ifadelerinde, kendilerini Van'dan alan organizatörler ile kendilerini İstanbul'a götürmeleri için anlaşma yaptıklarını, dün akşam saatlerinde ise terminalde "Burası İstanbul" denilerek, bırakıldıklarını anlattı. Kaçak göçmenlerin yanlarından hızla uzaklaştıklarını bildirdikleri organizatörlerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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