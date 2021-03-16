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Kaçak kazıdan tarihi küp çıktı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, iddiaya göre kaçak kazı yapan define avcıları antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan 1.5 metre yüksekliğinde topraktan yapılmış 'pithos' adı verilen küp buldu

Vinçle taşındı... Kaçak kazıda ortaya çıktı - Haberler
Vinçle taşındı... Kaçak kazıda ortaya çıktı
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DHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kırsal Yöre ve Kayran Mahalleri arasında bir vatandaşa ait arazide define avcıları kaçak kazı yaptı.

İddiaya göre dün saat 13.00 sıralarında kaçak kazı yapan definecilerin kazarak ortaya çıkardığı küpü gören vatandaşlar, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu.

DHA'nın haberine göre olay yerine giden jandarma ekipleri yapılan kaçak kazıda 1.5 metre yüksekliğinde bir küpün bulunduğunu görünce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü arayarak bilgi verdi.

Yapılan incelemede, küp olarak tabir edilen kültür varlığının çağlar boyunca tahıl ve zeytinyağı depolamada kullanılan pişmiş topraktan imal edilmiş 'pithos' olduğu tespit edildi.

Çıkarılan küp iş makineleri yardımıyla kamyonete yüklenerek Karacasu'daki Afrodisias Müzesi'ne götürüldü. Küpün kaç yıllık olduğu yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

"OSMANLI DÖNEMİNE AİT OLMA İHTİMALİ YÜKSEK"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, "Zarar görmemesi için ivedilikle işlemlere başladık. Nakliye konusunda belediyemiz yardımcı oldu sağ olsun. Ancak ellerinde vinç yoktu. Vinci ise bir firmadan temin ettik. Dün saat 21.00 da ise hiçbir aksilik yaşamadan küpü müzemize kazandırdık. Pithoslar depolama amaçlı kullanılan kaplar olduğu için tarih boyunca aynı formda yapılmıştır. Pithos gibi formu çok değişmeyen kapları tarihlemenin en iyi yolu etrafında ele geçen buluntular oluyor. Bugün arazi genelinde geç Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan sarı sırlı kırık kap parçaları vardı. Pithosun bulunduğu bölgenin yakınında ise Osmanlı döneminde askeri gözlem noktalarının olduğunu biliyoruz. Bu sebeple küpün Geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olma ihtimali çok yüksek" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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