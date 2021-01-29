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İngiltere'de güzellik salonuna polis baskını: Kaçış anları kaydedildi!

İngiltere'de polis ihbar üzerine karantina kurallarını ihlal eden bir güzellik salonuna baskın düzenledi. Müşteriler ise yangın çıkışından kaçarken görüntülendi.

KAÇIŞ! Son dakika: İngiltere'de güzellik salonuna polis baskını: Kaçış anları kaydedildi! - Haberler
İngiltere'de güzellik salonuna polis baskını!
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DHA

İngiltere'nin Cwmbran kentinde karantina kuralını ihlal eden bir güzellik salona polis baskın düzenledi.

Polis baskını üzerine, güzellik salonundaki 8 müşteri, yangın çıkışından kaçarken görüntülendi. Cwmbran Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, salonun faaliyette olduğuna dair ihbar alındığını, salona giden polis memurlarının salona giren müşterileri görmesinin ardından işyerinin arka kapısından çıktığını belirtti.

KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güzellik salonundaki 8 müşterinin önlüklerle panik içinde kaçış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Cwmbran Polis Merkezi, salon sahibinin 1000 sterlin, 3 müşterinin de para cezasına çarptırıldığını kalan 5 kişinin de kimliklerin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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