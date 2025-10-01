Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadavra köpekleri Caner'i arıyor | Son dakika haberleri

        Kadavra köpekleri Caner'i arıyor

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, kayıp Caner'in izini sürme çalışmaları devam ediyor. Program, adım adım Caner'e yaklaşırken, ekip bugün İzmir Karakuyu'da jandarmanın gerçekleştirdiği aramalara tanıklık etti. Kadavra köpekleri bataklık alanda Caner'in cansız bedenini ararken, o anları Cihan ve baba Mesut nefeslerini tutarak izledi

        Giriş: 01.10.2025 - 20:32 Güncelleme: 01.10.2025 - 20:32
        Didem Arslan Yılmaz, Cihan’ın abisinin o gün ne renk tişört giydiğine dair çelişkili ifadesini gündeme getirdi. “Neden turkuaz dedin? Oysa üzerindeki bordo. İş arkadaşları Çetin ve Selçuk da bordo giydiğini doğruluyor” sözleriyle Cihan’ı sıkıştırdı. Bunun üzerine Cihan, konuşmayan iş arkadaşları Çetin, Selçuk ve mühendis Ahmet’e canlı yayından seslendi.

        AYNUR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

        Komşu ve ev sahibi Aynur Hanım ise ifade için çağrılmasının ardından büyük bir panik yaşadı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibini kapısında görünce kendini eve kilitledi ve kimseyle konuşmayı istemedi.

