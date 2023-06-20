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DHA

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak hayatına son veren 25 yaşındaki Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, kızının nişanlısı Berkan Y. tarafından psikolojik şiddete maruz bırakıldığını öne sürdü. DHA'nın haberine göre Gülnaz Yıldız, kızının ölüme sürüklendiğini öne sürerken, "Kızım vefat ettikten sonra nişanlısı Berkan Y., benim kızımın banka hesabına girip para çekmeye çalıştı" dedi.Gülnaz Yıldız, "Bu bir intihar değil, cinayet olarak sayıyorum. Çünkü benim kızım aklı başında bir insandı" diye konuştu.

"BANKA HESAPLARINA GİREREK KREDİ ÇEKMEYE ÇALIŞTI" Olay, 8 Eylül 2022 tarihinde saat 18.15 sıralarında Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında meydana geldi. Alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız (25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak genç kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Gülnaz Yıldız, kızının nişanlısı tarafından psikolojik şiddete maruz bırakıldığını, kızının nişanlısı tarafından iki ayrı kişi ile aldattığını iddia etti. Yıldız, aynı zamanda Berkan Y.'nin kızının öldüğü gün banka hesaplarına girerek kredi çekmeye çalıştığını ve sosyal medya hesaplarının da şifresini değiştirdiğini ileri sürerek yargılanmasını istedi.

"BU BİR İNTİHAR DEĞİL" Kader Yıldız'ın Annesi Gülnaz Yıldız, "Kızım vefat ettikten sonra nişanlısı Berkan Y., benim kızımın banka hesabına girip para çekmeye çalıştı. İnternet bankacılığı şifresini bloke etti. Berkan Y., çocuğumun vefat ettiği gün mezarlıktayken, sosyal medya şifrelerini değiştirdi. Ayşe G., (Berkan Y.'nin kız arkadaşı) kızıma ulaştığı zaman ona uygunsuz fotoğrafları, yazışmaları Berkan Y. hepsini siliyor. Ben bunun üzerine şikayette bulundum ama halen ses seda yok. Berkan Y.nin annesi de, Ayşe G. de, Berkan da kızıma psikolojik şiddet gösterdiler. Bunu bir intihar değil, cinayet olarak sayıyorum. Çünkü benim kızım aklı başında bir insandı" dedi.