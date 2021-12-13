Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın başrolde yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisinin senaryosu Gül Abus Semerci'ye ait. Yeni bölümleriyle Cuma akşamları seyirciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisi araştırılıyor.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kaderimin Oyunu dizisinin çekimlerine Amasya'da başlanmıştı. Kaderimin Oyunu dizisi Amasya ve İstanbul'da çeşitli mekanlarda çekiliyor.

KADERİMİN OYUNU KONUSU NE?

Gencecik yaşında iki çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatı, bir gün başlarına gelen felaketle alt üst olur. Amasya’dan İstanbul’a geri dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkan Asiye, yolda hiç tanımadığı hâlde kendilerine yardım eden, uzun yıllar sonra Rusya’dan İstanbul’a dönmekte olan Mahir’le tanışır. Mahir sayesinde, Demirhan konağına sığınacak olan Asiye ve çocukları için bu bir kurtuluş değil, kaderin kötü bir oyunudur.