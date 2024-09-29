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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

        Kadıköy'de kontrolden çıkan bir otomobil, önce kaldırma çıktı ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken yaralanan olmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 29.09.2024 - 10:53
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        Kadıköy'ün Bağdat Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında Orhan Duhan Delen idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak önce caddenin sağındaki kaldırıma çıktı, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Kazada yaralanan kimse olmadı.

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        Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        #istanbul kadıköy
        #trafik kazası
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