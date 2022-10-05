Kadıköy'de polis-şüpheli kovalamacası: 4 gözaltı

TAKSİYE VE MOTOSİKLETE ÇARPTI

Uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kaçan sürücü yaşanan kovalamacada bir ticari taksiye ardından da bir motosiklete çarparak, sahilde bulunan ve trafiğe kapalı yaya yoluna girdi.

Sahildeki yaya yolundan ilerleyerek kaçmaya devam eden sürücü, Kadıköy İETT otobüs duraklarının yanında, beton dubalara çarparak kaza yaptı.

Polis ekipleri, kaza yapan otomobilde bulunan 4 zanlıdan üçünü olay yerinde gözaltına alırken, kaçmaya devam eden diğer şüpheli de taksiye binmeye çalışırken yakalandı.