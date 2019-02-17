7 | 20

Söz konusu süreçte sarı-lacivertliler sahasında Kayserispor'a 3-2, MKE Ankaragücü'ne de 3-1 yenildi. Fenerbahçe kalan 2 maçta ise sahasında Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile berabere kaldı.