İHA

Pandemi nedeniyle bir süre kapalı kalan Kadıköy Antika Çarşısı, yeniden kapılarını aralayarak ziyaretçilerini bekliyor.

Eski zamanlara ait, nadir bulunan ve yıllar geçtikçe değeri artan eşyalar onları toplayan antikacılar sayesinde Kadıköy’de Sevimli İş Hanı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Antikacılar çarşısında insan geçmişin izlerini taşıyan bir serüvene çıkıyor, Madeni paralar, kartpostallar, daktilolar, saatler, takılar ve daha nicesi, yanından geçenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler pasajın içine bir yürüyüş yaparak hem maddi hem manevi pek çok kıymetli eşyayla karşılaşabiliyor.

'KÜLTÜR VE SANATIN BULUŞTUĞU BİR YER DİYEBİLİRİZ'

Kadıköy Antikacılar çarşısında esnaf olan Antikacı Muzaffer Salih, "Antikacılar çarşısını ziyaret edecekler, insanlık kültür mirasının yakın dönemine ait sanat ağırlıklı örneklerini ve Avrupa'nın yanı sıra Anadolu uygarlık ve kültürel mirasını gösteren etnografik bir çok ürünü pasajda bulabilirler. Çarşıda mobilyadan, mutfağa kadar her türlü ürün çeşidi tablo, takı, tespih, kapı, kilit, anahtara kadar envai çeşit ürünü fazlasıyla pasajımızda yer almaktadır. İstanbul medeniyetin başkenti olmuş, Avrupa'da çağ açıp çağ kapanmış bir yer, buradaki eserler İstanbullulara tabii ki hitap eder. Geçmişten geleceğe İstanbul masalı derler ya hani burada yeni başlayan efsane bir zaman yolculuğu olarak kültür ve sanatın buluştuğu bir yer diyebiliriz" diye konuştu.

'ANTİKA DEĞERİ TAŞIYAN HER ŞEY VAR'

Antikacılar çarşısını ziyaret her türkü ürünü bulabileceklerini ifaden Antikacı Alpaslan Yavuz, “Kadıköy’de bulunan bu çarşı pasajda evlerinde kullanabilecekleri her türlü malzeme var. Burada bulunan ürünler 19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar olan her türlü ürünü kapsıyor. Pasajda aklınıza gelecek antika değeri taşıyan her şey var. Vatandaşları pasaja girdiğinde bir nostalji rüzgarı karşılıyor. İnsanlar burada çocukluklarına, eskiye gidiyorlar. Pasajda bulunan ürünlere bakarak bizde vardı, dedemlerde aynısı vardı diye söylüyorlar. İstanbulda yaşayan tüm vatandaşlarımızı iş hanımıza bekliyoruz. İstanbullular burada kendisine ait, geçmişine ait bir şeyler bulabilirler. Buraya gelerek gezmelerini, ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.