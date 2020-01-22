Kadın 79. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Heyecan ve duygu dolu sahnelerin eksik olmadığı Kadın dizisinin son bölümünün ardından 80 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın 80. yeni bölüm fragmanında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İşte Kadın 80. yeni bölüm fragmanı ve 79. son bölüm özeti haberimizde.

KADIN 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 79. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in Arif’e her şeyi itiraf etmesi üzerine işler iyice karışır. Arif’in ise şüpheleri boşa çıkmamış ve Şirin ile konuşmalarını kayda almıştır. Artık elinde bir cinayet itirafı bulunan Arif, her şeyi herkese anlatmak için fırsat kollar.

Şirin ise Arif’in aldığı ses kaydından habersiz kötülüklerine tüm hızıyla devam etmektedir. Ama sıradaki düşündüğü şey herkesin ona karşı gardını almasına neden olacak ve bu olaydan sonra sinirlerine hakim olamayan Bahar da Şirin’e güzel bir ders verecektir.