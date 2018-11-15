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Kadın cinayetine 40, çocuk cinayetine 50 yıl hapis!

Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu’nda bir dizi değişiklik öngören taslağa göre kadın cinayetlerine en az 40 yıl, çocuk cinayetlerine ise 50 yıl hapis cezası geliyor. Yeni düzenleme ile artık “Nasılsa hapse girmem” devri bitecek. Suç işleyen cezası düşük bile olsa cezaevine gönderilecek

15.11.2018 - 11:34 | Güncelleme: İHA

MHP’nin bazı suçlar için TBMM’ye sunduğu ceza indirimine ilişkin kanun teklifine sıcak bakmayan AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile kendi çalışmasını yapmaya başlamıştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bu kapsamda Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin hukukçuları, Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu’nda bir dizi değişiklik öngören taslağı hazırlamak üzere. Yerel seçimlerden sonra Meclis'e getirilmesi beklenilen taslak ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

ŞARTLI SALIVERME OLMAYACAK

İHA'da yer alan habere göre mevcut sisteme göre terör suçluları cezalarının dörtte üçünü, adli suçlular ise üçte ikisini çekiyor. Yeni çalışmada, terör suçlarına ilişkin hükümlere dokunulmayacak. Ancak cezasının yüzde 62-67’sini çeken adli suçlularda değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 52’ye çekilecek. Cumhurbaşkanı’nın en çok üzerinde durduğu konulardan biri olan kadın ve çocuğa yönelik şiddet, tecavüz, cinayet suçlarındaki ceza oranları ise artacak. Alt sınır kadın cinayetlerinde en az 40, çocuk cinayetlerinde ise 50 yıl olarak yükseltilecek. Bu suçları işleyenler şartlı salıverme koşullarından da yararlanamayacak. Yani cezalarını sonuna kadar çekecek.

SUÇLAR SINIFLANDIRILACAK

Hırsızlık başta olmak üzere birçok suçta, suçlular cezaevine girmeden salıveriliyor. Yeni tasarı ile bu durumun da ortadan kaldırılması planlanıyor. Kademeli bir infaz sistemi kurularak, bir yılın altında bir cezayı gerektirse bile suç işleyen mutlaka cezaevinde kalacak. Yeni infaz düzenlemesinde 1-3 yıl ceza gerektiren suçlar sınıflandırılarak, cezaevinde en az kalacakları süre belirlenecek.

Mart 2009’da Ankara’da, eşi Ayşe Paşalı’yı dövüp tecavüz eden İstikbal Yetkin, “Pişmanım” deyince bırakılmıştı. Ayrıldığı Paşalı’yı sokakta bekleyen Yetkin, eski eşini 10 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldürmüştü. Ayşe Paşalı, kadın cinayetinin sembol isimlerinden biri olmuştu.

SUÇ İŞLEYEN HAPSE GİRECEK

Türkiye’deki infaz uygulamalarının adalet duygusunu zedelediğine dikkat çeken AK Parti kurmayları, “Suç işleyen ‘nasılsa hapis yatmayacağım’ diye düşünüyor. Bu doğru değil. Yeni düzenleme ile ceza söz konusu olduğunda bir gün bile olsa hapse girecek. Her suça göre yeni bir ceza ve infaz süresi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

 

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