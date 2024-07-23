Kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaybolan kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Eyyübiye ilçe kırsalındaki Köprülük Mahallesi'nde hayvanları otlatmak için evinden çıkan 39 yaşındaki Rahime Demirağı'ndan haber alınamaması üzerine jandarma ekiplerince bölgeden geçen sulama kanalında araştırma yapıldı.
Kadın çobanın sulama kanalı kenarında terlikleri ve hayvan otlatmakta kullandığı sopasının bulunması üzerine dalgıçlar tarafından kanalda arama gerçekleştirildi.
Ekipler, kanalda Rahime Demirağı'nın cansız bedenine ulaştı.
Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.