Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu | Son dakika haberleri

        Kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaybolan kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:50 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın çobanın şüpheli ölümü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eyyübiye ilçe kırsalındaki Köprülük Mahallesi'nde hayvanları otlatmak için evinden çıkan 39 yaşındaki Rahime Demirağı'ndan haber alınamaması üzerine jandarma ekiplerince bölgeden geçen sulama kanalında araştırma yapıldı.

        Kadın çobanın sulama kanalı kenarında terlikleri ve hayvan otlatmakta kullandığı sopasının bulunması üzerine dalgıçlar tarafından kanalda arama gerçekleştirildi.

        Ekipler, kanalda Rahime Demirağı'nın cansız bedenine ulaştı.

        Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kadın çoban
        #Şanlıurfa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"