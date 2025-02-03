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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polatlı'da kadına ve köpeğine saldırı anı kamerada | Son dakika haberleri

        Polatlı'da kadına ve köpeğine saldırı anı kamerada

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde zorla bir kadını arabaya bindirmeye çalışan şahıs, kadının köpeğini de defalarca tekmeledi. Dehşet anları, cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 01:21 Güncelleme: 03.02.2025 - 01:50
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        Kadını ve köpeğini defalarca tekmeledi!
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        İHA'nın haberine göre, Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bir otomobilden inen şahıs, bir kadına ve yanındaki köpeğine saldırdı. Cadde ortasında yerde duran kadını zorla otomobile bindiren şahıs, ardından köpeği tekmelemeye başladı.

        Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen kadını tekrar darp etmeye başladı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçtığı esnada kadın ezilme tehlikesi yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, köpeğinin ise kaybolduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

        Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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