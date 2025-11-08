Kadınlar Ligi'ndeki derbide Galatasaray farklı kazandı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, konuk ettiği Beşiktaş'ı 5-0 yendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiye iki ekip de kontrollü bir oyunla başladı. Takımlar ilk 30 dakikalık zaman diliminde pozisyon bulmakta güçlük çekti.

Sonrasında oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 32. dakikada Valentina Giacinti'nin ceza yayı içinden attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, 39. dakikada ise Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Marta Cintra ile 45+1. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, derbide farkı 3'e yükseltti: 3-0.

Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

REKLAM