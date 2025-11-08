Habertürk
        Kadınlar Ligi'ndeki derbide Galatasaray farklı kazandı! - Galatasaray Haberleri

        Kadınlar Ligi'ndeki derbide Galatasaray farklı kazandı!

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, sahasında Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla haftaya ilk sırada başlayan sarı-kırmızılılar, 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkardı. Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.

        Giriş: 08.11.2025 - 16:06 Güncelleme: 08.11.2025 - 16:06
        Kadınların derbisinde G.Saray farklı kazandı!
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, konuk ettiği Beşiktaş'ı 5-0 yendi.

        Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiye iki ekip de kontrollü bir oyunla başladı. Takımlar ilk 30 dakikalık zaman diliminde pozisyon bulmakta güçlük çekti.

        Sonrasında oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 32. dakikada Valentina Giacinti'nin ceza yayı içinden attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, 39. dakikada ise Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Marta Cintra ile 45+1. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, derbide farkı 3'e yükseltti: 3-0.

        Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

        İkinci yarı düşük tempoda bir oyuna sahne olurken sarı-kırmızılı takım, 76. dakikada Ngah Manga'nın ceza sahası içinden bulduğu golle 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Manga ile 90+1. dakikada kontrataktan bir kez daha ağları havalandıran Galatasaray, skoru 5-0 yaptı.

        Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray GAİN, derbiyi 5-0 kazandı.

        Bu sonuçla haftaya ilk sırada başlayan sarı-kırmızılılar, 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkardı. Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.

        Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, derbi öncesinde sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi.

