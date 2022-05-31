Kadınlarda Depresyon Neden Olur, Ne Kadar Sürer? - Kadınlarda Depresyon Belirtileri ve Tedavisi

Kadınlarda depresyon belirtileri 0:00 / 0:00

Depresyonun ruh hali bozukluğu olduğunu söylemek mümkündür. İnsanın yaşam enerjisi çekildiğinde aniden hüzün ve çaresizliğe düşmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha duygusal ve çok yönlü varlıklar olduğundan daha kolay depresyona girme eğilimi göstermektedirler. Her ne kadar erkekler ve kadınlarda depresyon belirtileri farklı gibi gözükse de genel olarak çaresizlik ve geçmeyen olumsuz ruh hali her ikisinde de benzer şekilde seyreder. Bir bakımda depresyon kişinin karşı karşıya kaldığı olumsuzlukları ya da içinde bulunduğu durumları kabullenemediği anlarda ortaya çıkmaktadır.

Kadınlarda Depresyon Neden Olur?

Hem erkekler hem de kadınlar dönemsel olarak depresyona girebilmektedir. Ancak uzmanlar kadınların depresyona daha meyilli olduğunu göstermektedir. Peki kadınlarda depresyon neden olur? Öncelikle kişinin genetik yatkınlığı, geçmişinde aşamadığı travma temelli durumlar, fiziki, cinsel ve duygusal istismara maruz kalmak kadınlarda depresyonu tetikleyen konular arasında yer alır. Bazen kullanılan ilaçların, regl döngüsüyle menopozun başlangıcı da kadınların depresyona girmesine neden olabildiği de belirtilmektedir.

Kadınlarda Depresyon Ne Kadar Sürer?

Kadınlarda depresyon ne kadar sürer konusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Depresyon aslında çok kişisel bir durumdur. Bu nedenle depresyonun nedenlerine ve kişinin genel karakterine bağlı olarak süresi de değişebilmektedir. Bazen aylar içinde geçen depresyon bazı ciddi durumlarda yıllarca sürerek kişiyi ruhsal olarak yıpratmaktadır.

Kadınlarda Depresyon Belirtileri

Kişiden kişiye değişebilmekle beraber uzmanlar kadınlarda depresyon belirtilerini genel olarak şu şekilde sıralarlar,

Üzüntü, anlamsız/umutsuz hissetme ve aniden boşluğa düşme,

Herhangi bir olaydan dolayı kendini suçlu, endişeli ve sinirli hissetme,

Uzun süren yorgunluklar,

Önceden keyifle yapılan faaliyetlerden uzaklaşma ve onlara karşı ilgisiz kalma,

Olayların ayrıntılarına takılma,

İntihara meyletme ve girişme,

Fazla uyku ya da yetersiz uyku,

Fazla yeme ya da tersine iştahsız hissetme,

Geçmeyen baş ağrıları, kramp, sindirim sistemi sorunları, göğüslerin hassas olması, şişkinlikler gibi fiziki belirtiler,

Enerjinin düşmesi,

Ani gelen panik atak nöbetleri,

Sıklıkla aniden ağlamalar ve duygu değişimleri,

Gergin hissetme,

Kontrolün elden gitme kaygısı,

Gündelik işleri yerine getirmede isteksizlik

Kadınlarda Depresyon Tedavisi

Aniden kişinin karşı karşıya kaldığı depresyon bütün yaşamını olumsuz etkiler. Dolayısıyla kadınlarda depresyon tedavisi nasıldır sorusunun yanıtı çok önemlidir. Kişi bazen duygusal ve düşünce anlamında içinden çıkılamaz bir duruma girer. Ancak çoğunlukla bu girdaplardan tek başına çıkmaz mümkün değildir. Bazı durumlarda yakın arkadaşlar ya da hobi faaliyetleri kişinin depresyondan kurtulmasını sağlarken bu çoğunlukla işe yaramaz. Çünkü bir uzman tarafından depresyon nedeninin tespit edilmesi gerekmektedir. Hatta uzman görüşüne bağlı olarak kişi depresyondan kurtulabilmek için ilaca bile ihtiyaç duyabilmektedir. Kadınlar sıklıkla depresyona maruz kaldığından olumsuzlukların kişinin günlük yaşamına devam edemeyecek seviyeye gelmemesi için kısa zamanda bir uzmanla görüşmekte fayda vardır.

Kadınlarda Depresyon Cinselliği Etkiler Mi?

Bir diğer önemli soru da kadınlarda depresyon cinselliği etkiler mi konusudur. Depresyon cinselliği çok fazla etkileyen bir faktördür. Özellikle depresyon sorunuyla karşı karşıya kalan kadınlarda belirgin düzeyde cinsel istekte azalma olur. Çünkü depresyon kadınlarda libidonun düşmesine yol açar. Dolayısıyla kadınlarda depresyonun cinselliği etkilediğini söylemek mümkündür.