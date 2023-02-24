"Kadınlarda travma sonrası stres 2 kat fazla"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

"Kadınlarda travma sonrası stres 2 kat fazla"

Uzman Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, “Yapılan araştırmalar kadınların erkeklere oranla ruhsal travmalardan sonra, travma sonrası stres bozukluğuna daha sık yakalandığını göstermekte ve travmanın türü ne olursa olsun, kadınlarda bu durumun erkeklerden 2-3 kat daha fazla görülmektedir” dedi

Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Uzman Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, hayatın normal seyrini ya da kişiyi olumsuz olarak etkileyen, güven duygusunu zedeleyen ve başa çıkması zor her türlü olayın ‘travmatik olay’ olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Psikolog Tatlıdil, “Deprem gibi travmatik olaylar, güven duygumuzu ve kontrol hissimizi kaybetmemize sebebiyet vermektedir. Travmaya maruz kalınan zorlayıcı yaşam olayının türü, şiddeti, süresi, kişinin olay öncesi ve sonrası deneyimleriyle olayı algılayabilme şekli ve başa çıkabilme becerileri doğrultusunda olaydan etkilenme derecesi bireylerde değişkenlik gösterebilir” diye konuştu.

"FELAKET SONRASI PSİKOLOJİK DESTEK ÖNEMLİ"

Tatlıdil, insanların deprem konusunda bilinçlendirilmesinin, gerekli durumlarda profesyonel destek olanaklarından yararlanabilmesinin önem taşıdığını söyleyerek, şunları kaydetti: “Deprem felaketinin gerçekleştiği ülkemizde, insanların deprem konusunda bilinçlendirilmesi, bedensel ve psikolojik etkilere yönelik kendi kendine ve yakınlarına yardım konusunda eğitilmesi, gerekli durumlarda profesyonel destek olanaklarından yararlanabilmesi, toplum sağlığı açısından, en az yapıların imarı kadar önem taşımaktadır. Travmatik bir olayın hemen ardından ortaya çıkan bir zihinsel sağlık problemi olan akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğundan farklı olarak geçici bir durumdur. Akut stres bozukluğunun semptomları, travmatik olaydan sonra en az 2 ila 6 hafta arasında sürmektedir. Fakat bu süre bazı parametreler göz önünde bulundurulduğunda (çoklu kayıp, göç etme, gibi) akut stres tepkisinin 10 haftaya kadar çıkmasını mümkündür. Ancak bu süre 10 haftayı geçtikten sonra bireyin semptomları devam etmekte ise birey travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) tanısı altında değerlendirilebilir. Her 3 insandan biri, yaşamı boyunca ağır stres yaşar. TSSB, bu olguların ortalama yüzde 10’unda ortaya çıkar.”

"5 KİŞİDEN BİRİNDE TRAVMA SONRASI STRES GÖRÜLEBİLİR"

Yaşanılan afetlerin her bireyi aynı şekilde etkilemediğini vurgulayan Tatlıdil, “Bazı kişiler travma sonra stres bozukluğuna (TSSB) yatkın hale gelirken, bazı kişiler çok daha kısa sürede toparlanabilir. Örneğin, birey yaşanan afet öncesinde psikolojik bir tedavi görüyorsa etkilenme düzeyi daha yüksek olabilmekte veya olayın öncesinde yaşamış olduğu benzer travmatik olay ve travmatik izleri varsa, bu süreçte bir tedavi almadıysa, kayıpları fazlaysa, yardımlara kolay ulaşamadığı durumlar kişinin travmatize olma düzeyini artırabilir. Yapılan araştırmalar kadınların erkeklere oranla ruhsal travmalardan sonra TSSB’ye daha sık yakalandığını göstermekte, travmanın türü ne olursa olsun, kadınlarda bu durumun erkeklerden 2-3 kat daha fazla görülmektedir” dedi.

"FARKLI PSİKOTERAPİ YÖNTEMLERİ UYGULANABİLİR"

Travma sonrası stres bozukluğunun psikoterapi tedavisinde, travma odaklı bilişsel-davranışçı terapi yaklaşımlarının ve EMDR yönteminin (Eye Movement Desensitization and Reprocessing- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) özellikle etkin olduklarının saptandığını ifade eden Tatlıdil, “Söz konusu yöntemlere ek olarak ilk terapi tercihi olarak görülmese de belirli ilaçların da tedavide kullanılması söz konusudur. Bilişsel-davranışçıl terapide bireyin belirtilerinin sürmesine neden olan hatalı düşüncelerinin sağlıklı düşüncelerle değiştirilmesi amaçlanır” diye konuştu.

"İYİLEŞME SÜRECİ ÖMÜR BOYU SÜREBİLİR"

Afet sonrası bireylerin yaşadığı süreci 4 kademeye ayırmanın mümkün olduğunu belirten Tatlıdil, şu ifadeleri kullandı: "Birinci kademe şok süreci. İlk anlarda yaşanan ve birkaç gün sürebilen bir yapısı vardır. Odaklanma problemi, hızlı unutma, halüsinasyon, duyarsızlaşma gibi tepkiler söz konusudur. İkinci kademe tepki verme süreci. Birinci kademe sonrasında görülebilen ve bir haftaya kadar sürebilir. Yerinde duramama, aşırı kaygı taşıma, strese karşı yüksek duyarlılık, mide rahatsızlıkları, titreme ve ağlama krizleri gibi tepkiler söz konusudur. Üçüncü kademe farkındalık ve yas süreci. İkinci kademe sonrası görülen, süresi bireyin yapısal özelliklerine bağlı çok uzun bir süreçtir. Olanları sorgulama, anlamlandırma, suçlu arama, acıyı derinliğince yaşama, sessizliğe bürünme ve rüyada hesaplaşmalar gibi tepkiler söz konusudur. Dördüncü kademe iyileşme süreci. Ömür boyu sürecek bir dönemdir. Sakinlik egemen olur, duygusal bir hissizlik başlar, hatırladıkça ağlamalar başlar, bastırma ve savunma mekanizması etkilidir."

"ÇOCUKLARIN KORKULARINI ANLATMASINA YARDIM EDİN"

Tatlıdil, toplumun en çok etkilenen kesimi olan çocuklarla iletişim kurulurken dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili şunları söyledi: "Deprem travmasını yaşayan kişinin yaşı, bu deneyime verilen yanıtı etkileyen faktörlerden birisidir. Çocuklar, yaşam ve mekân kaybı gibi olaylara anlam vermekte yetişkinlerden daha fazla zorlanırlar. Duygularını anlatmakta ise deneyimsizdirler. Ailelerin çocuklarının duygusal regülasyonu için yapabileceği bazı öneriler şu şekildedir. Çocuğunuzun yaşanan olayı anlamasına yardımcı olun. Çocuğunuzla iletişim kurarken sakin, sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda olmaya özen gösterin. Çocuğunuzla iletişim kurarken onun yaşına uygun beceriler kullanın. Korkularını adlandırmasına; kaygılarını oyunlarla, masallarla ve resimlerle ifade etmesine destek olun. Daha sık sarılın, ortak zaman geçirin. Çocuklar için fiziksel aktivite yapabileceği imkânların tanınması sağlayabilirsiniz."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem sonrası solunum yolu enfeksiyonları uyarısı!
SAĞLIK Deprem sonrası solunum yolu enfeksiyonları uyarısı!
Uzmanı depremin anne karnındaki bebeğe etkisini anlattı
SAĞLIK İşte depremin anne karnındaki bebeğe etkisi
Uzmanlardan uyarılar geliyor! İşte deprem bölgesinde en çok görülen salgın hastalıklar
SAĞLIK Deprem bölgesinde en çok görülen salgın hastalıklar
Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri
SAĞLIK Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor?
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler...
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığına iyi ...
Alabaş Nasıl Tüketilir? Alabaş Turpu Nasıl Yenir?
SAĞLIK Alabaş nasıl tüketilir?
Arpa Nasıl Tüketilir? Arpa Nasıl Kaynatılır?
SAĞLIK Arpa nasıl tüketilir?
Buğday Ruşeymi Nasıl Tüketilir? Buğday Ruşeymi Nasıl Kullanılır?
SAĞLIK Buğday ruşeymi nasıl tüketilir?
Çam Kozalağı Reçeli Nasıl Tüketilir? Çam Kozalağı Reçeli Günde Ne Kadar İçilmeli?
SAĞLIK Çam kozalağı reçeli nasıl tüketilir?
Arı Ekmeği Nasıl Tüketilir? Arı Ekmeği Günde Ne Kadar Tüketilmeli?
SAĞLIK Arı ekmeği nasıl tüketilir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.