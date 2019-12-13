HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Oyuncu Kadir Doğulu, BloombergHT'de hafta içi her akşam yayınlanan Aslı Şafak'la 'İşin Aslı' programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Doğulu, evliliği hakkında da itiraflarda bulundu. Doğulu, Neslihan Atagül ile evlendikten sonra daha iyi olduğunu ve insanlığını keşfettiğini söyledi.

"ÇOK KINANDIK"

Eşinin hayat tarzına karışmadığını söyleyen Doğulu, "Çok kınandık. Eşimin giyim kuşamından, var olma çabasından, mesleğini yapış şeklinden dolayı ama ben bunları kabul etmedim. Aşık olduğum bir kadına 'Onu giyme, bununla konuşma' olmaz" şeklinde konuştu.