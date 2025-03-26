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        Haberler Bilgi Gündem KADİR GECESİ NAMAZI: Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, özel bir namaz var mı, Kadir Gecesi namazı kaç rekattan oluşur, hangi dualar okunur?

        Kadir Gecesi namazı: Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekattır?

        Kadir Gecesi'nin idrak edilmesiyle 'Kadir Gecesi'nde nasıl namaz kılınır?' araştırması da hız kazandı. Diyanet İşleri tarafından edinilen bilgiye göre; Kadir Gecesi özelinde bir namaz şekli bulunmuyor ancak Hz. Muhammed'in Ramazan gecelerinde cemaat ile beraber nafile namazı kıldığı bildiriliyor. Peki, Kadir Gecesi'nde nasıl namaz kılınır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:29
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        Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, 26 Mart bugün idrak edilecek Kadir Gecesi için ibadet ediyor. Bu kapsamda, 'Kadir Gecesi'nde namaz nasıl kılınır, Kadir Gecesi namazı kılınışı' hakkında araştırma yapıyor. Diyanet İşleri tarafından aktarılan bilgiye göre; kandil ve Kadir Gecesi için özel bir namaz şekli bulunmamakta ve Hz. Muhammed Ramazan aylarında nafile namazı kılmaktadır. Peki, Kadir Gecesi'nde nasıl namaz kılınır?

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        DİYANET KADİR GECESİ NAMAZI HAKKINDA NE DİYOR?

        Diyanet İşleri, "Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Mübarek geceleri nasıl değerlendirmek gerekir?" sorusuna şöyle yanıt veriyor;

        Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma‘rifetü’s-sünen ve’l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû’, 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

        Diyanet İşleri'nden aktarılan bilgiye göre Kadir Gecesine özel bir namaz bulunmamaktır.

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        KADİR GECESİNDE NASIL NAMAZ KILINIR?

        Diyanet İşleri tarafından aktarılan bilgiye göre; Hz. Muhammed yılın diğer gecelerinden farklı olarak Ramazan gecelerinde birkaç gün cemaatle nafile namazı kılmıştır. Hz. Muhammed, farz olarak anlaşılır endişesiyle bu namazı cemaatle kılmaya devam etmeyeceğini ashâbına ifade etmiştir.

        Hz. Peygamber’in vefatıyla bu endişe ortadan kalkınca, Hz. Ömer teravih namazı cemaatle düzenli bir şekilde kılınmaya tekrar başlanmış, böylece Müslümanlar tarafından Ramazan geceleri sünnete uygun bir şekilde ihyâ edilegelmiştir.

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        NAFİLE NAMAZI NEDİR?

        Nafile, geniş anlamıyla dinen farz ve vâcip niteliğinde olmaksızın mükelleften yapılması istenen malî ve bedenî ibadetleri, dar anlamıyla farz, vâcip ve sünnet ibadetler dışında kişinin daha fazla sevap kazanmak için kendi isteğiyle yaptığı malî ve bedenî ibadetleri ifade eder.

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        NAFİLE NAMAZI NASIL KILINIR?

        Nafile namazı, farz ve vacip olmayan, gönüllü olarak kılınan ibadet namazlarıdır. Nafile namazı şu şekilde kılınır:

        Niyet: Nafile namaz kılarken, niyet etmek gerekir. Niyet sessizce yapılabilir, örneğin, “Nafile namazı kılmaya niyet ettim” diyerek içinden geçirebilirsin.

        Tekbir: Eller kulak hizasına kaldırılarak "Allahu Ekber" denir ve eller bağlanır.

        Fatiha Suresi ve Zamm-ı Sure: Eller bağlandıktan sonra önce Sübhaneke duası okunur, ardından Fatiha Suresi ve zamm-ı sure okunur.

        Rükû ve Secde: Kıyamdan sonra rükûya gidilir, "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan kalkıp "Semi'allahu limen hamideh" denir, ardından secdeye gidilir. Secdede "Sübhane Rabbiye'l-a'la" denir.

        İkinci Rekat: İkinci rekatta da aynı sıralama izlenir. Fatiha ve zamm-ı sure okunduktan sonra rükû ve secde yapılır.

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        Tahiyyat ve Selam: İkinci rekatın sonunda oturarak Tahiyyat duası okunur. Sadece iki rekatlık bir nafile namaz kılınıyorsa Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur ve selam verilir. Eğer dört rekat kılınıyorsa, ikinci rekatta sadece Tahiyyat duası okunur, üçüncü rekata kalkılır.

        Selam Verme: Namazın sonunda sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

        Nafile namazları herhangi bir vakitte kılınabilir, ancak güneşin doğarken, tam tepe noktasında ve batarken kılınması uygun görülmez.

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