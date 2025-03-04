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        Haberler Bilgi Gündem Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Kadir Gecesi anlam ve önemi nedir?

        Kadir Gecesi ne zaman 2025? Kadir Gecesi anlam ve önemi nedir?

        Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece idrak edilen Kadir Gecesi tarihi, on bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamasının ardından gündemdeki yerini aldı. İslam inancına göre, bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gün olarak bilinmektedir. Bu önemli günü ibadet ederek geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi'nin idrak edileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? İşte 2025 Kadir Gecesi tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 23:48 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:48
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        Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. İslam inancında Kadir Gecesi, "Sema kapılarının aralandığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul görmektedir. Peki, "2025 Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi anlamı nedir, faziletleri nelerdir?" İşte Kadir Gecesi'nin idrak edileceği tarih...

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        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

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        KADİR GECESİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

        Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

        "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

        "Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir.

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        KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

        Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

        - Kur’ân-ı Kerîm okumak

        - Tevbe istiğfar etmek

        - Salat u selam getirmek

        - Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

        - Allah’ı çokça zikretmek

        - Sadaka vermek

        Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

        - Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

        - Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

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        - Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

        - İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

        - Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

        - Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

        - Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

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