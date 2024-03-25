Kadir İnanır'ın 'Tatar Ramazan' balmumu heykeli müzede

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen,Kadir İnanır'ın Türk sinemasının efsanelerinden biri olduğunu belirterek; "Kadir İnanır'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar temenni ediyorum. Çalışmamız tamamlandı ve balmumu müzemize İnanır'ın heykeli de eklendi. Ülkemizin yetiştirdiği değerleri gelecek nesillere tanıtmak, onları anlatmak gibi bir görevimiz olduğu asla unutulmamalı. Umarım kısa sürede kıymetli sanatçımız sağlığına kavuşur ve müzeyi birlikte ziyaret ederiz" dedi.