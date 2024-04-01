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        Haberler Magazin Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı - Magazin haberleri

        Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

        Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavisine devam edilen oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:41
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        24 Mart'ta Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarılarak nöroloji servisine alındı.

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        Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Kadir İnanır'ın yoğun bakım tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki aşama servis tedavisi şeklinde devam edecek. Nöroloji servisimizde tedavisi sürecek. Rehabilitasyon süreci devam ediyor. Daha rahat bir ortamda yakınlarıyla rahat görüşebilecek. Mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor. Daha önce geçirilmiş hastalıkların da burada etkisi var" ifadelerini kullandı.

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        "EK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ BİTMEK ÜZERE"

        Sağlam, "Şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü. Ve bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk. Herhangi beklenmedik olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıkların tedavisi de bitmek üzere" dedi.

        #kadir inanır
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