Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

"EK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ BİTMEK ÜZERE"



Sağlam, "Şu ana kadar tedavisi olumlu sürdü. Ve bugün itibariyle yoğun bakımdan çıkarmış olduk. Herhangi beklenmedik olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri, hem bilinç durumu, hem genel durumu daha iyi. Ek hastalıkların tedavisi de bitmek üzere" dedi.