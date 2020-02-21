O film gerçek oldu!

DHA

Konya'da, 5 Şubat Çarşamba akşamı, 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı.

KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

DHA'daki habere göre bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

ANTALYA'DAN KONYA'YA GELİP YERLEŞTİLER

Ayşe D., verdiği ifadede, geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde sonra parkta tartıştıklarını anlattı.

Antalya'dan yanında 50 bin lira parayla ayrıldıklarını birlikte Eskişehir'e gittiklerini anlatan Ayşe D., Eskişehir'de kaldıklarının herkes tarafından öğrenilmesi üzerine Özgür Duran'ın isteği üzerine Konya'ya geldiklerini söyledi. Ölen Özgür Duran'ın üzerinde bulunan yaklaşık 16 bin lira para ise adli emanete teslim edildiği öğrenildi.

"ÖZGÜR, AYŞE'Yİ EVDE DE DÖVDÜ"

Özgür Duran'ın amcasının oğlu Bülent Duran da olay günü evde olduğunu ve Özgür Duran'ın Ayşe D.'yi dövdüğünü sonra da Ayşe D.'nin evden çıktığını söylediği belirtildi.

BİR KADIN DA MÜDAHALEDE BULUNMUŞ

Olay günü Kadir Şeker'den önce kimliği belirlenemeyen kadının, Özgür Duran ve Ayşe D.'nin tartıştığını görüp, müdahale etmek istediği, Duran'ın tepki göstermesi üzerine oradan ayrıldığı öğrenildi. Polis, yaptığı araştırmada, kadının izine rastlamadı. Ayşe D.'nin çeşitli suçlardan 7 sabıka kaydığının olduğu öğrenildi.

TAŞIDIĞI BIÇAK YASAYA AYKIRI

Özgür Duran'ın adli tıp raporunda, bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1.5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın da, 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı.

İDDİANAME TAMAMLANMAK ÜZERE

Kadir Şeker de ifadesinde daha önce parktan geçerken kavga edenler olduğu için kendisini koruma amaçlı zaman zaman yanına aldığını söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sona gelindiği ve iddianamenin gelecek hafta Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.