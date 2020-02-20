Kadir Şeker’den önce bir kadın ayırmak istemiş

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Konya’da üniversiteye hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, 5 Şubat akşamı Kosova Mahallesi’ndeki Piri Reis Parkı’nda sevgilisi Ayşe D.’yi darbettiği iddia edilen Özgür Duran’a müdahale etti. Bu müdahalenin ardından çıkan kavgada Kadir Şeker, kalbinden bıçakladığı Özgür Duran’ın ölümüne neden oldu. Ertesi gün sevk edildiği mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanan Kadir Şeker için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Kadir, insani ve vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargıyla ilgili. Temenni ederiz ki adil bir karara varılır” ifadelerini kullandı.

Habertürk, farklı ifadelerin kafa karıştırdığı olayı Konya’da araştırdı. Emrah Doğru’nun haberine göre ifadelerde ve tanık beyanlarında olayın bilinmeyen yönleri de yer alıyor. Kadir Şeker, 5 Şubat akşamı saat 21.30 sularında Selçuk ilçesindeki Kosova Mahallesi’nde yer alan Piri Reis Parkı’ndan evine giderken gerçekleşen olayı ifadesinde anlattı. Yürüyüş yolunun üzerinde bir erkeğin (Özgür Duran) kamelyanın tahta direklerine vurarak küfür ettiği kadının (Ayşe D.) ağlamasını duyması üzerine yanlarına gittiğini anlatan Kadir Şeker, “Ayıp değil mi” diye sorması üzerine Özgür Duran’ın küfür ettiğini söyledi. Kadının karısı olduğunu, yüzüğünü göstererek ileri süren Özgür Duran için “Birilerini arayacakmış gibi telefonu aldığını görünce evime doğru yöneldim, bana bağırmaya ve küfürler etmeye devam etti” dedi.

Kadir Şeker'in gözaltına alındığı ana ilişkin fotoğrafta yüzündeki ve boynundaki morluklar dikkat çekmişti.

Küfürlere dayanamayıp geri döndüğünü anlatan Kadir Şeker, şöyle devam etti: “Bu sefer iyice hırçınlaştı ve benim üstüme doğru koşmaya başladı. İlk önce sağ gözüme vurduğunu hatırlıyorum. Yüzümü saklamak için ellerimi yüzüme doğru koydum. Bana vurduğu için ben ellerimi dolandırmakta idim. En son olarak benim boğazıma yapıştı. Ben kaçmaya çalıştıkça adam benim boğazımı bırakmadı, ciğerlerim acıdı, nefes alamadım. Pantolonumun cebinde duran bıçağa elim gitti. Sağ elimle bıçağı açtım. Ayakta geriye kaçmaya çalışırken boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı ve sırt üstü düştüm. Adam da yanıma doğru düşünce elimde acı hissettim. Ayağa kalkınca elimde ve bıçakta kan gördüm. Bıçağı kapatıp cebime koydum. Elimi tutarak yürüyerek eve gittim. Bir daha dönüp bakmadım, adamın ne halde olduğunu görmedim. Üstümü değiştirip yatmaya çalıştığım anda polisler geldi.”

“BIÇAĞI POLİSE TESLİM ETTİM”

Eve gittiği sırada elinin kesildiğini Özgür Duran’ın yaralanıp yaralanmadığını bilmediğini, bıçaktaki kanı kendi elinden geldiğini sandığını söyleyen Kadir Şeker, Ayşe D.’nin yanlarına elinde bıçakla gittiği şeklindeki ifadesinin de yalan olduğunu belirtti. Kadir Şeker, ifadesinde neden bıçak taşıdığını da “Dershaneye yazıldıktan 2 ay sonra Kültür Park’ta tanımadığım şahıslar bir tane Galatasaray formalı genci falçata ile kovaladılar. Bu nedenle kendimi koruma amaçlı bazı günlerde bıçağı yanıma alıyordum” sözleriyle anlattı. Çifti tanımadığını fiziksel eylem varsa ayırmak için yanlarına gittiğini anlatan Kadir Şeker, istemeyerek de olsa ölüme sebebiyet vermekten pişman olduğunu belirterek “Polisler kapıya geldiğinde olduğu gibi anlatıp bıçağı teslim ettim” dedi.

BOŞANDIĞI EŞTEN KAÇARKEN

Özgür Duran’ın sevgilisi Ayşe D. emniyetteki ifadesinde 2003 yılında evlendiği ve 3 çocuk sahibi olduğu eşi ile Antalya’da işlettikleri markette tanıştığını söylediği Özgür Duran ile ilişki yaşadığını, birlikte Eskişehir’e kaçtıklarını söyledi. Eskişehir’e gittikleri 2019 yılının Ekim ayında eşinden boşandığını anlatan Ayşe D., Özgür Duran’ın suç kaydı nedeniyle burada bir iş bulamadığını söyledi. Kaçarken getirdiği 50 bin TL ile Eskişehir’de bir ev tuttuklarını ancak boşandığı eşinin kendilerine zarar vereceği endişesi ile Konya’ya gitmeye karar verdiklerini anlatan Ayşe D., bir ay kadar önce geldikleri Konya’da kirada yaşamaya başladıklarını söyledi.

KADİR’DEN ÖNCE GELEN KADIN

Ayşe D. ifadesinde Özgür Duran’ın öldüğü gün yaşadıklarını da detaylı bir şekilde anlattı. Sabah 8.30 sularında Özgür’ün hazırlandığını görünce nereye gideceğini sorduğunu, ayın 7’sinde Eskişehir’de mahkemesi olduğu, bunun için tren bileti alacağı yanıtını alması üzerine “Benden gizli iş mi yapıyorsun” diye Özgür Duran’a kızdığını söyledi. Ayşe D. devamında şu ifadeleri kayda geçirdi: “Özgür dışarı çıktıktan 2 saat kadar sonra geri geldi. Bana bir tane hediye telefon almış. ‘Hiçbir şey istemiyorum, sana kırıldım, sen bir şeyler çeviriyorsun. Elinden telefon düşmüyor’ dedim. Kahvaltı yaptıktan sonra tekrar yatmaya gittim. İkindi vakti uyandım. Özgür’ün bana aldığı telefona sim kartımı taktığını görünce ‘Sim kartı eski telefonuma tak, çocuklarımı arayacağım’ dedim. Özgür bana kızarak mutfağa gidip bir şişe içki içti. Evden çıkıp aynı içkiden 3 şişe daha alıp geldi ve içmeye devam etti. ‘İçme’ deyip yanına gidip konuştuğumda yumrukla sağ omzumun arka kısmına sert bir şekilde vurdu. Bana vurduktan sonra 21.00 sularında evden çıktı. Ben de sinirlenerek evden çıktım. Kaldığımız evin karşısındaki parka yürüdüm ve bir kamelyaya oturdum. Özgür’ün bana vurması zoruma gitti bu nedenle sessiz bir şekilde ağlarken Özgür’e ‘Parktayım, üşüdüm fazla uzatma gel beni al’ diyerek mesaj attım. Mesajdan sonra Özgür geldi. Özgür benim bulunduğum kamelyaya doğru yürürken oradan geçen bir bayan ağladığımı görünce yanıma geldi. ‘Ablam yardım edebileceğim bir şey var mı’ diye sordu. Bunu duyan Özgür, bayana ‘Sana ne lan, sen kim oluyorsun’ diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine bana yardım ihtiyacı olup olmadığını soran bayan bir şey demeden oradan ayrıldı.”

Olayın geçtiği yer.

Daha sonra Özgür’ün kendisine ağır küfürler ederek bağırmaya başladığını anlatan Ayşe D., Özgür Duran’ın kamelyanın korkuluğuna vurduğunu, bu esnada kendisinin de sesli ağladığını anlattı. Ayşe D.’nin ifadesine göre Kadir Şeker, bu esnada olaya dahil olduğunu şu şekilde anlattı:

“20 yaşlarında uzun boylu, görsem belki tanıyacağım, sırtında sırt çantası olan bir erkek bizim bulunduğumuz kamelyaya doğru tramvay yolundan geldi. Kamelyaya doğru sağ elinde bir tane bıçak ile geldi. Ben bıçağın kesici kısmını gördüm. Biraz uzunca siyah renkli bir bıçaktı. Bizim kamelyaya yaklaşık 1 metre kadar mesafede durduktan sonra Özgür’e hitaben ‘Kadını neden rahatsız ediyorsun’ dedi. Bunun üzerine Özgür, ‘Sana ne lan, nikahlı karım’ dedi. Bunun üzerine (Kadir Şeker) ‘Nikahlı karın mı’ diye sordu. Özgür de evet diyerek elindeki yüzüğü gösterdi. Bunun üzerine (Kadir Şeker) ‘O zaman niye bu kadar ağlatıyorsun’ dedi. Özgür de ‘Sana ne len, sana mı soracağım’ dedi. Küfür edip etmediğini hatırlamıyorum ancak Özgür bağırarak cevap veriyordu.”

Kadir Şeker'in kullandığı bıçak. Sustalı olarak tabir edilen bıçak için fezlekede kesi kısmının 13, kabza kısmının 10 cm olduğu yazıyor.

Ayşe D., aralarında arbede çıkmaması için araya girerek Kadir Şeker’e hitaben ‘Evet ablam eşim’ dediğini, Kadir Şeker’in elinde bıçakla durmaya devam ettiğini, gideceği yöne doğru yürümeye başladığı esnada Özgür Duran’ın iteklemeye başladığını, Kadir Şeker’in de bıçağı gösterdiğini söyledi. İfade şöyle devam etti: “Özgür bıçağı görünce biraz daha sinirlendi. Şahıs (Kadir Şeker) ile Özgür itekleşerek benim oturduğum kamelyadan uzaklaşmaya başladı. Ben de oturduğum yerden kalkarak ‘Yapmayın’ diye yanlarına gittim. Aralarına giremedim çünkü Kadir Şeker’in elinde bıçak vardı. Bir anda birbirlerine sarıldılar daha sonra Özgür orada bulunan çalı gibi bitkilerin üzerine sırt üstü düştü. (Kadir Şeker) ise yan tarafına düştü. Özgür çalıların üzerinde yatmakta iken erkek şahıs ayağa kalktı ve yürüyerek oradan ayrılıp gitti. Özgür, çalıların üzerinden kalktı, tekrar yere düştü. Ben Özgür’ün bayıldığını sandım. Uyandırmaya çalıştığım esnada elime kan gelince bıçaklandığını anladım. Hemen ‘Ambulans çağırın’ diye çığlık atınca halı sahada top oynayanlar yanıma geldi, ‘Abla nefes alıyor merak etme’ dediler. Bir müddet sonra ambulans geldi, hastaneye götürdü.”

Özgür Duran

Bıçaklanma anını görmediğini söyleyen Ayşe D., “Yanımıza ilk geldiğinde ve oradan ayrılmak üzere hareket ettiği esnada elinde bıçak olduğunu gördüm. Özgür agresif bir insandır. Konuşma anında Özgür’ün şahsa küfür edip etmediğini bilmiyorum. Erkek şahıs (Kadir Şeker) normalde benim ağladığımı duyup Özgür’ün bağırdığını duyunca yardım etmek amacıyla bizim yanımıza geldiğini düşünüyorum” dedi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Ayşe D. daha sonra bu ifadelerle çelişen açıklamalarda bulundu. İfadesinde kendisine sert bir şekilde vurduğunu söylediği Özgür Duran için daha sonra “O akşam beni dövmüyordu, bana kıyamaz” dedi. Yine ifadesinde arbedede bıçak olduğu için araya giremediğini söyleyen Ayşe D. daha sonra Özgür Duran’ın kolundan çekmeye çalıştığını söyledi.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ ALDI

Özgür Duran ile Ayşe D. arasındaki kavganın başladığı sırada evlerinde misafir olan Özgür Duran’ın amcası Bülent Duran’ın ifadelerinde dikkat çekici noktalar bulunuyor: “Benim orada kaldığım zaman içerisinde Ayşe ve Özgür’ün sürekli tartıştıklarına ve zaman zaman Özgür’ün Ayşe’yi darbettiğine şahit oldum. Bu kavgaları ben ayırdım. Kavgaların genel sebebi Özgür’ün sosyal medyayı aktif kullanması ve girdiği internet sitelerini Ayşe’den saklamasıdır. 5 Şubat günü 09.00 sularında Özgür beni uyandırdı. Sevgililer Günü sebebiyle Ayşe’ye cep telefonu alacağını, birlikte gitmemizi istedi. Özgür ile Bosna Mahallesi’ne gittik.”

Bülent Duran, yeğeni Özgür Duran’ın telefon bayiinden 2200 TL’ye bir telefon aldığını, nakit ödediğini söyledi. Özgür Duran’ın daha sonra telefon bayiinin yakınındaki otobüs firmasından Eskişehir’e bilet aldığını anlatan Bülent Duran, eve geri döndüklerinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ayşe bana ‘Nereden geliyorsunuz amca’ dedi. Ben de Sevgililer Günü hediyesi olduğu için cep telefonu aldığımızı söylemedim. Sadece otobüs bileti aldığımızı söyledim. Ayşe, Özgür’e dönerek ‘Her yere amca ile gidiyorsun, beni evde bırakıyorsun’ diye sitem etti.

“YÜZÜME VURMA DİYE BAĞIRDI”

Özgür Duran’ın Ayşe D.’yi 1+1 evdeki yatak odasına çağırdığını, buradaki konuşmaları duyduğunu anlatan Bülent Duran, “Özgür, Ayşe’ye ‘Sevgililer Günü için sana cep telefonu almaya gittik, sürpriz yapmak için seni götürmedim’ dedi. Ayşe de Özgür’e ‘Neden böyle pahalı hediyeler alıyorsun paramız azaldı’ dedi ve tartışarak salona yanıma geldiler” dedi. Özgür’ün daha sonra alkol almaya başladığını ve bu yüzden de tekrar tartıştıklarını anlatan Bülent Duran, ifadesinin devamında Özgür Duran’ın Ayşe D.’yi kolundan tutarak odaya ağır küfürler ederek götürdüğünü ve kapıyı kilitlediğini söyledi: “Ayşe, ‘Yüzüme vurma’ diye bağırıyordu ayrıca karşılıklı küfürleşiyorlardı. İçeriden arbede sesleri geliyordu. Bir süre sonra Ayşe odadan çıktı. Özgür’e ‘Madem beni bu kadar dövdün ben bu evde kalmam gidiyorum’ dedi ve topallayarak evden çıktı.”

Tartışmanın ardından kendisinin Konya’dan ayrılıp Eskişehir’e gittiğini anlatan Bülent Duran, ertesi gün sabah saatlerinde Ayşe D.’nin aradığını ve Özgür’ün öldüğünü anlattığını, şu ifadelerle aktardı: “Amca ben parkta Özgür’e telefon açtım, ‘Gel beni al’ dedim. Özgür de parka yanıma geldi. Parkta tekrar tartışmaya başladık. Bu esnada parkta yanımızdan geçen bir erkek bizi ayırmak için Özgür’e ‘Abi kocaman adamsın, kadını neden ağlatıyorsun’ dedi. Özgür de bu şahsa ‘Kardeşim sen karışma biz karı kocayız git işine’ dedi. Şahıs yanımızdan biraz ayrıldı. Tekrar kafasını çevirip bize doğru baktığında Özgür, ‘Neden bakıyorsun’ diye küfür ettiğini, şahsın üzerine yürüdüğünü, şahsı dövdüğünü, şahsın yere düştüğünü, yerde de dövmeye devam ettiğini, şahsın Özgür’ün elinden kurtularak kaçmaya çalıştığını, Özgür’ün tekrar şahsın peşinden giderek şahsı yakaladığını, şahsın boğazını sıktığını, kendisinin de kavgayı ayırmaya çalıştığını ancak ayıramadığını, bu esnada her ikisinin de yere düştüğünü, şahsın (Kadir Şeker’in) yerden kalkarak olay yerinden uzaklaştığını, Özgür’ün yerde kaldığını, Özgür’ü kaldırmaya çalışırken elinin kan olması üzerine polisi ve 112’yi aradığını, Özgür’ün hastaneye giderken yolda öldüğünü bana söylemesi üzerine öğrendim.”

Bu ifadede Özgür Duran’ın kendisinden kurtulan Kadir Şeker’in peşinden koşup yakaladığını ve bir kez daha çıkan arbedede aldığı darbe ile hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar dikkat çekti.

Ayşe D. ve Özgür Duran.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Özgür Duran’ın çeşitli tarihlerde kasten yaralama, taksirle yaralama, uyuşturucu kullanma, hırsızlık, gasp, tehdit gibi suçlardan 19 ayrı suç kaydı bulunuyor. Ayşe D.’nin ise kasten yaralama, taksirle yaralama, gasp gibi suçlardan 7 ayrı kaydı bulunuyor.

SORUŞTURMADA TİTİZLİK

Habertürk’ün edindiği bilgiye göre Konya Emniyet Müdürlüğü’nün olayla ilgili ifadeleri ve delilleri ivedilikle toplayıp yargıya teslim ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da titizlikle yürüttüğü soruşturmada iddianamenin en yakın zamanda hazırlanıp Kadir Şeker’in mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.