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Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Kadir Suresi anlamı ve fazileti

Kur'an-ı kerim'in 97. suresi olan ve 5 ayetten oluşan Kadir suresinin Türkçe ve Arapça okunuşu merak konusu oldu. Kadir Suresinde Kadir Gecesi'nde indirilen Kuran-ı kerim'den bahsedilir. İşte Kadir Suresi anlamı ve fazileti haberimizde...

Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nedir? Kadir Suresi anlamı ve fazileti

Kadir Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu merak konusu oldu. Ramazan Ayı içerisinde bulunan Kadir Gecesi gününde sıkça okunan dualardan biri olan Kadir Suresi'nde Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirildiğinden, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi'nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple taşıdığı değerden bahsediliyor. İşte Kadir Suresi ile ilgili merak edilenler...

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr

AMİN…

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

KADİR SURESİNİN ANLAMI (TESFİRİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla…

Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR SURESİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Hadis-i Şerifte, Kadir Suresini on kere okuyan bir kimsenin 1.000 küçük günahının silineceği belirtilmiştir. Yine aynı Hadis-i Şerifte bu duayı okuyan kişilerin dileğinin ve isteklerinin kabul olacağı söylenmektedir. Kişiler gönülden istediklerine kavuşacağını dile getirir. Cuma gecesi bu surenin okunması ise kişilerin rüyasında peygamberi göreceği belirtilmiştir. Dileği olan kişiler ise 41 kere bu duayı okuyarak dileğine kavuşacağı Hadis-i Şerif içerisinde geçmektedir. Hadis-i Şerif içerisinde geçen diğer faziletler ise şu şekildedir;

Sabah ve akşam namazında bu sureyi üç kere okuyan kişiler kötülüklerden ve sıkıntılardan kurtulur.

Kadir Suresini okuyan kişilerin dilekleri gerçek olur, kazancı bollaşır ve evine bereket gelir.

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