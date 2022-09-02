Kafkas kelerinin 'danaburnu'nu yakalama anı kamerada! 0:00 / 0:00

AA

Türkiye'de nadir görülen sürüngen türlerinden olan Kafkas keleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki kayalık ve kurak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

DANABURNU BÖCEĞİNİ YAKALADI AA'nın haberine göre bilimsel adı Paralaudakia caucasia olan Kafkas kelerinin, doğa zararlısı olarak bilinen danaburnu böceğini avlayıp yeme anı AA tarafından görüntüledi.

AĞRI DAĞI İLK SIRADA Tarım alanında verdiği zararlarla bilinen ve bitkilerin köklerini yiyerek bitki ölümüne neden olan danaburnunu yiyen Kafkas kelerinin en fazla yayılış gösterdiği yerler arasında Ağrı Dağı ilk sırada yer alıyor.