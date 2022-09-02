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Haberler Yaşam Kafkas kelerinin 'danaburnu'nu yakalama anı kamerada!
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Kafkas kelerinin zararlı böcek avı kamerada

Ağrı Dağı'nda yaşayan Kafkas kelerinin, bitkilerin ölümüne neden olan danaburnu böceğini avlama anı kayıt altına alındı

Kafkas kelerinin 'danaburnu'nu yakalama anı kamerada!
Kafkas kelerinin 'danaburnu'nu yakalama anı kamerada!
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AA

Türkiye'de nadir görülen sürüngen türlerinden olan Kafkas keleri, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki kayalık ve kurak alanlarda yaşamını sürdürüyor.

DANABURNU BÖCEĞİNİ YAKALADI

AA'nın haberine göre bilimsel adı Paralaudakia caucasia olan Kafkas kelerinin, doğa zararlısı olarak bilinen danaburnu böceğini avlayıp yeme anı AA tarafından görüntüledi.

AĞRI DAĞI İLK SIRADA

Tarım alanında verdiği zararlarla bilinen ve bitkilerin köklerini yiyerek bitki ölümüne neden olan danaburnunu yiyen Kafkas kelerinin en fazla yayılış gösterdiği yerler arasında Ağrı Dağı ilk sırada yer alıyor.

TARIM ZARARLISI BÖCEK TÜRLERİYLE BESLENİYOR

Dünyada Kafkasya ve Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde yaşadığı bilinen Kafkas keleri, tarım zararlısı birçok türden böceği yiyerek besleniyor.

Bilimsel adı paralaudakia caucasia olan Kafkas keleri, birçok doğa fotoğrafçısının da görüntülemek istediği türler arasında yer alıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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