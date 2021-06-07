Kağıt Ev dizisi zengin ve mutlu bir ailenin, beklenmedik bir cinayet karşısında içerisine girilen yalanlar sarmalını anlatıyor. 16 yaşındaki katil Cemre'yi genç ve başarılı oyuncu Helin Kandemir canlandıyor. Dizinin ekran macerasının kısa sürmesinin ardından merak ediliyor: Kağıt Ev neden final yapıyor?

KAĞIT EV NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kağıt Ev dizisinin bir türlü başarılı bir reyting grafiği yakalayamaması sonucu ekrana veda edeceği iddia ediliyor.

KAĞIT EV SON BÖLÜM ÖZETİ

Ailesinden intikam almak içi cinayeti üstlenen Mert’i kurtarmak için Aylin ve Cihan Fırtına , Bülent’e gerçekleri söyler. Ancak Mert onların ifadelerini geçersiz kılacak öyle tuzaklar hazırlamıştır ki, her ikisi de çaresiz kalır. Aylin ve Cihan’ın cinayeti Cemre işledi açıklaması üzerine Cemre herkesi daha da zor durumda bırakacak oyunlarını oynar.

Cihan Bülent’e yasak aşkını itiraf etmek zorunda kalır. Bu itiraf Bülent için büyük hayal kırıklığı yaratır. Hem hocası olarak gördüğü, çok takdir ettiği Cihan hocaya hem de beğendiği, ilgi duyduğu Azra’ya olan inancı sarsılacaktır. Günlerce kızına ne olduğunu merak eden Gülüm ise İnci’nin sığındığı evde öldürülüp bir de bahçesine gömüldüğünü öğrenince delirir. Gülsüm’ün tepkisi Aylin’in canını çok yakacaktır. İtirafıyla suçlu bulunan Mert’i ise cezaevinde büyük bir sürpriz bekliyordur.