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Kağıt kebabı tarifi: Kağıt kebabı nasıl yapılır?

Et yemekleri hem besleyici hem de doyurucudur. Ana yemek olarak vazgeçilmez seçeneklerin başında gelen et yemeklerinden hem kolay hem de birçok farklı damak tadına hitap eden kağıt kebabı nasıl yapılır? İşte fırında kağıt kebabı tarifi…

13.09.2018 - 23:51 | Güncelleme:

Kağıt kebabı sebzelerle bütünleşen kuşbaşı etin önce ocakta sonra fırında pişirilmesi ile yapılır. Fırına konduğunda yağlı kağıda sarılır. Kağıt kebabı adının hakkını veren bir lezzettir. Kağıt kebabı yaparken porsiyonları önceden ayarlayabilir ve rahatlıkla kişi sayısına göre yemeğinizi ayarlayabilirsiniz. İşte et yemekleri tarifleri arasında pratikliği ile bilinen kağıt kebabı tarifi..

KAĞIT KEBABI TARİFİ

Malzemeler;

Yarım kilo kuşbaşı dana eti
Yarım çay bardağı sıvıyağ
2 adet soğan
2 adet havuç
1 adet patates
1adet domates
1 su bardağı bezelye
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı karabiber ve kekik
1 çay kaşığı tuz

 

Kağıt kebabı nasıl yapılır?

Kağıt kebabına etleri pişirerek başlamanızı öneririz. Böylece et pişerken sebzeleri hazırlayabilirsiniz. Tenceye biraz yağ ile aldığınız kuşbaşı etleri mühürleyerek pişirin. Etler suyunu salıp çekince kapağını kapatarak ağır ateşte pişmeye bırakın. Bu sırada patates ve havucu soyun. Yıkanmış tüm malzemeleri küp küp doğrayın. Soğanı da iri doğrayabilirsiniz. Yumuşamış ete patates, domates ve havucu ekleyin. Tuz ve baharatlarını atıp 5 dakika kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp diğer malzemeleri de ekleyin ve karıştırın. Yağlı kağıdı ikiye bölerek her kağıda bir porsiyon gelecek şekilde etli malzemeleri koyun ve kağıdı katlayarak dışarı taşmamasını sağlayın. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında 20 pişirin. Kağıtlarından ayırarak servis edin. Afiyet olsun…

 

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