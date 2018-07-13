Etli patates sulusu tarifimizle bugün ne pişirsem diye düşünmenize gerek kalmayacak. Hem doyurucu hem de yapımı çok kolay etli yemeklerden olan patates sulusu çok da sağlıklıdır. Ancak diyetteyseniz etli patates sulusu yemeğinin suyunu içmemenizi öneririz. Böylece kilo kontrolünüzü daha kolay yapabilirsiniz. Etl patates sulusunun kalorisini ve tarifini yazımızda bulabilirsiniz...

ETLİ PATATES SULUSU KAÇ KALORİDİR?

Folik asit ve protein açısından zengin olan etli patates yemeğinin 1 porsiyonu yaklaşık 288 kaloridir.

ETLİ PATATES YEMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

300 gram kuşbaşı dana eti

1 adet patates

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy havuç

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı su

1 şeker kaşığı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Nasıl yapılır?

Patates, soğan ve havucun kabuklarını soyun. Soğanı ve sarımağı ince ince doğrayın. Patates ve havucu da küçük küpler halinde doğrayın. Tencereyi ocağa alın ve kuşbaşı etinizi atın ve tuz ile karabiber döküp etin suyunu salmadan lezzetini tutmasını sağlayın. Bu işlem eti mühürlemek olarak tanımlanır. Et mühürlenerek suyunu salmaz böylece tadını içinde tutar. Ardından havuçları da tencereye ekleyip kavurmaya devam edin. Soğan ve sarımsağı ekleyin. Biraz renk alınca patatesleri de tencereye atın. Kavurduğunuz malzemelerin üzerine salça ilave edin. Ardından yemeğin suyunu ekleyerek ocağı orta ateşe alın. Yemeğinizi 20 dakika sonra kontrol edin. Patates ve havuçların yumuşamış olduğunu fark ettiğiniz an ocağın altını kapatıp 5 dakika yemeğinizi dinlendirin. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...