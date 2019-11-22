Olay, Seyrantepe Mahallesi Çetin Sokakta 16.55'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EN 4033 plakalı oto çekicisi kamyonet, sürücüsünün oto tamircisine getirilen bir cipi sokağa indirdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Bu sırada, bir müşterisiyle konuşmak için dükkanının önünde duran kombici Saadettin Gürbüz, kamyonetin sokakta yürüyen anne ile 2 çocuğunun üzerine geldiğini gördü. Anne ile çocuklarına kaçmaları için bağıran Gürbüz, bir hamle yaparak kucakladığı bir çocukla annesini kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtardı.

Yokuş aşağı giden kamyonet, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra dükkanın bulunduğu apartmanın duvarına vurarak durabildi. Bu sırada, diğer çocuk kamyonetin tamponunun altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kamyonet havaya kaldırılarak, 7 yaşındaki kız çocuğu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

"GERÇEKTEN ÇOK GURURLUYUM"

Kamyonetin yokuş aşağı kaydığını görerek önce anne ile çocuklarını uyarmaya çalışan, ardından da bir çocukla annesini kucaklayarak dükkanın içine sokan kombici Saadettin Gürbüz, can kurtardığı için çok gururlu olduğunu söyleyerek "Bilinçsiz yapılan işler insanların hayatlarına mal olabiliyor. Çok şükür o insanları kurtarmak bana nasip oldu. 3 can kurtardım. Biraz ağrım var ama olsun 3 tane insan kurtardım. Çekici dururken frenleri boşalmış. Aşağıya doğru geleceğini hissettim ben. Gelenlere 'kaçın sizi öldürecek' dedim. Ama kadın beni duymadı. Ben de fırladım, onlara doğru koşmaya başladım. Çocuğun birini elime aldım, kadını da kucakladım ama diğer çocuğu kaldıramadım. İnsanları iterek sol tarafa aldım ama kız çocuğunu kurtaramadık. Kamyon altına aldı. Çocuğun şu anki durumunu bilmiyorum. Daha önce de bu tür kazalar tekrarlanmış burada. Benim de ağrılarım vardı. Röntgen çekildim. Gerçekten çok gururluyum. O çocuğun gözündeki ışığı görmek parayla pulla değişilmez. Tek başına o kamyonu kaldırmaya çalışmışım. Çocuk kamyonun altında beni kurtar der gibiydi" diye konuştu.

KAZA ANI KAMERADA

Esnafın anne ile çocuğunu kurtarma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kaydığını fark eden esnafın anne ile çocuklarını yakalayıp çektiği, çocuklardan birinin kamyonetin altında kaldığı ve çevredekilerin çocuğu kurtardıkları görülüyor.