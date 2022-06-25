"Beyaz kağıtlar Euro'ya dönüştü!" Başına gelenleri polise anlatınca gerçek ortaya çıktı

"Beyaz kağıtlar Euro'ya dönüştü!" Gerçek ne çıktı? 0:00 / 0:00

DHA

Sosyal medya üzerinden tanışarak samimiyet kurdukları işadamını ellerindeki özel kağıtları solüsyon yöntemiyle Euro'ya dönüştürdüklerini söyleyerek 35 bin Euro dolandıran Kamerun uyruklu iki şüpheli suç üstü yakalandı. Şüphelilerde yapılan aramada yeşil sıvıyla yıkanmış bir miktar döviz ele geçirildi. Yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da polise başvuran Hasan H.Ö.(41), sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi.

İşadamı Hasan H.Ö. poliste verdiği ifadesinde "Onlarla sosyal medya üzerinden tanıştım. Birlikte asansör işi yapacaktık. Samimiyetimiz ilerleyince bana ellerinde özel kağıtlar olduğunu, bunları özel bir solüsyonla yıkadıklarında Euro'ya dönüştüklerini söyledi. Bu solüsyonu almak için 35 bin Euro lazım olduğunu, parayı vermem durumunda bana bir gün sonra 150 bin Euro vereceklerini söylediler." dedi.

"YEŞİL SIVIYI BEYAZ KAĞITLARA DÖKTÜLER, KAĞITLAR EURO OLDU"

Güven sağlamak için kendisine bir de gösteri yapıldığını söyleyen Hasan H.Ö. "Bana beyaz kağıtlar getirdiler. Bir şişenin içindeki yeşil sıvıyı döktüklerinde kağıtlar Euro oldu. Onlara inandım." dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Hasan H.Ö.'ye, şüphelileri telefonla aramasını ve biraz daha para vermek istediğini söylemesini istedi. Bir alışveriş merkezinde verilen randevu yerine polis de gitti.

Şüpheliler işadamıyla buluşarak bir miktar daha para aldıktan sonra polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Operasyon anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen Kamerun uyruklu Cyrus D.B. (46) ile Francis C. (46) üzerinden yeşil bir sıvı ile yıkanmış bir miktar döviz ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.