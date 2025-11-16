Kahire'de 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız'

Genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaratıcı enerjisini bu kez yapımcı kimliğiyle ortaya koydu. Deniz’in, Zeynep Dilan Süren ile birlikte yapımcılığını üstlendiği kısa film, festival kapsamında izleyiciyle buluştu.

Gösterim salonunu dolduran festival takipçileri, filmi yoğun ilgiyle karşıladı; yapım, seçkide merak uyandıran ve beğeni toplayan kısa filmler arasında yer aldı.

Dilan Çiçek Deniz, yapımcılık deneyimini şu sözlerle anlattı: “Yapımcısı olduğum ilk projeyi izleyeceksiniz. Bu film benim için çok özel. Bütün yaratıcı ekibimiz kadınlardan oluşuyor; kadınlarla bir güç birliği yaptık. Bu süreç bize sadece bir film üretmediğimizi, aynı zamanda yeni hikâyelerin doğduğu bir alan açtığımızı hatırlattı...”

KAHİRE’DE SICAK VE SAMİMİ KARŞILAMA

Yapımcısı olduğu kısa filmle Kahire Film Festivali’ne katılan başarılı oyuncuya, gösterimde filmin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu da eşlik etti. İkili, gösterim sonrası izleyiciyle bir araya gelerek filmi ve yaratım sürecini anlattı; festival takipçileriyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.